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Анкара заявила о готовности выступить посредником между Белградом и Косово

Анкара заявила о готовности выступить посредником между Белградом и Косово - РИА Новости, 31.05.2023

Анкара заявила о готовности выступить посредником между Белградом и Косово

Турция готова внести вклад в налаживание диалога между Сербией и Косово, заявила в среду администрация турецкого президента. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:44

2023-05-31T21:44

2023-05-31T21:44

в мире

косово

сербия

реджеп тайип эрдоган

нато

александр вучич

турция

альбин курти

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СТАМБУЛ, 31 мая – РИА Новости. Турция готова внести вклад в налаживание диалога между Сербией и Косово, заявила в среду администрация турецкого президента. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и "премьер-министром" Косово Альбином Курти. "Президент Эрдоган заявил в ходе бесед, что Турция готова внести свой вклад в процесс диалога", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации. Эрдоган подчеркнул, что единственным способом установить прочный мир в регионе является диалог. Также президент обсудил с Вучичем и Курти двусторонние отношения. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи 21 мая торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса. Во вторник командование военизированных Сил безопасности Косово сообщило, что учения на территории самопровозглашенной республики остановлены. Глава диппредставительства США указал, что остановка этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в самопровозглашенной республике Косово вызвана силовой акцией Приштины на севере края. Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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сербия

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в мире, косово, сербия, реджеп тайип эрдоган, нато, александр вучич, турция, альбин курти