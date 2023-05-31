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Комитет Госдумы не поддержал проекты об отсрочке от частичной мобилизации

Комитет Госдумы не поддержал проекты об отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 31.05.2023

Комитет Госдумы не поддержал проекты об отсрочке от частичной мобилизации

Комитет ГД по обороне рекомендовал отклонить два законопроекта, согласно которым предполагалось предоставить отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:43

2023-05-31T20:43

2023-05-31T20:43

михаил матвеев

госдума рф

кпрф

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комитет ГД по обороне рекомендовал отклонить два законопроекта, согласно которым предполагалось предоставить отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, которые по состоянию здоровья и иным причинам не служили в армии, сообщил в своем Telegram-канале автор проектов, депутат Михаил Матвеев (КПРФ). "Комитет по обороне рассмотрел сегодня два моих законопроекта - о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии, рекомендовав оба отклонить", - написал он.

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михаил матвеев, госдума рф, кпрф, общество