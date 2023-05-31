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Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 31.05.2023 (обновлено: 16:35 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html
Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР
Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.05.2023
Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР
Москва осуждает западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:23
2023-05-31T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
белгородская область
владимир зеленский
обсе
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Москва осуждает западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Осуждаем западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Исполнители и спонсоры этих террористических атак несут ответственность за нарушения прав человека, норм и принципов международного гуманитарного права, а также жертвы среди гражданского населения", - сказала Жданова, выступая в среду на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат напомнила, что 25 мая вследствие обстрела прифронтовой Горловки в ДНР были ранены семь мирных жителей, включая двоих детей. Кроме того, по ее словам, 26 мая американская РСЗО HIMARS ударила по Ворошиловскому району Донецка, а затем по зданию научно-исследовательского института в Калининском районе города, вследствие чего погибла женщина. Когда сотрудники МЧС, Следственного комитета и журналисты прибыли на место, украинские неонацисты выпустили ещё несколько ракет. "Известно, что ВСУ согласовывают применение дорогостоящих боеприпасов HIMARS с американскими стратегами. Хотелось бы спросить делегацию США: как упомянутое стыкуется с приоритетной для вас защитой прав человека и конкретно журналистов?" - задала вопрос дипломат. Также она напомнила, что под многочисленными ежедневными обстрелами находятся приграничные населённые пункты Белгородской области. Она добавила, что в среду утром поступили новости из посёлка Карпаты Луганской области, где после массированного удара из РСЗО HIMARS производства США с поражающими элементами погибли 5 человек и 19 получили ранения. "Где реакция руководства ОБСЕ? Почему западные государства – участники ОБСЕ игнорируют жертвы среди гражданского населения вследствие обстрелов ВСУ? Вывод здесь один: те, кто здесь на словах продвигают принципы международного гуманитарного права и выступают за соблюдение обязательств ОБСЕ, на деле являются их главными нарушителями", - заключила Жданова. Также она отметила, что заверения Запада в том, что поставляемое Киеву оружие не будет использоваться для нанесения ударов вглубь России, "несостоятельны и лживы". "У нас нет доверия ни к режиму Владимира Зеленского, ни к высказываниям лидеров западного мира, которые лишь побуждают Киев к новым преступным деяниям. В целях защиты суверенитета, территориальной целостности и граждан Российской Федерации специальная военная операция будет продолжена до полной реализации поставленных руководством нашей страны целей", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, белгородская область, владимир зеленский, обсе, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Владимир Зеленский, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР

Дипломат Жданова: Россия осудила потакание Запада обстрелам ВСУ жилых районов ДНР и ЛНР

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР
Последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР
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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Москва осуждает западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Осуждаем западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Исполнители и спонсоры этих террористических атак несут ответственность за нарушения прав человека, норм и принципов международного гуманитарного права, а также жертвы среди гражданского населения", - сказала Жданова, выступая в среду на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
Дипломат напомнила, что 25 мая вследствие обстрела прифронтовой Горловки в ДНР были ранены семь мирных жителей, включая двоих детей. Кроме того, по ее словам, 26 мая американская РСЗО HIMARS ударила по Ворошиловскому району Донецка, а затем по зданию научно-исследовательского института в Калининском районе города, вследствие чего погибла женщина.
Когда сотрудники МЧС, Следственного комитета и журналисты прибыли на место, украинские неонацисты выпустили ещё несколько ракет. "Известно, что ВСУ согласовывают применение дорогостоящих боеприпасов HIMARS с американскими стратегами. Хотелось бы спросить делегацию США: как упомянутое стыкуется с приоритетной для вас защитой прав человека и конкретно журналистов?" - задала вопрос дипломат.
Также она напомнила, что под многочисленными ежедневными обстрелами находятся приграничные населённые пункты Белгородской области. Она добавила, что в среду утром поступили новости из посёлка Карпаты Луганской области, где после массированного удара из РСЗО HIMARS производства США с поражающими элементами погибли 5 человек и 19 получили ранения.
"Где реакция руководства ОБСЕ? Почему западные государства – участники ОБСЕ игнорируют жертвы среди гражданского населения вследствие обстрелов ВСУ? Вывод здесь один: те, кто здесь на словах продвигают принципы международного гуманитарного права и выступают за соблюдение обязательств ОБСЕ, на деле являются их главными нарушителями", - заключила Жданова.
Также она отметила, что заверения Запада в том, что поставляемое Киеву оружие не будет использоваться для нанесения ударов вглубь России, "несостоятельны и лживы". "У нас нет доверия ни к режиму Владимира Зеленского, ни к высказываниям лидеров западного мира, которые лишь побуждают Киев к новым преступным деяниям. В целях защиты суверенитета, территориальной целостности и граждан Российской Федерации специальная военная операция будет продолжена до полной реализации поставленных руководством нашей страны целей", - заключила дипломат.
Сотрудник полиции у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Запад придумывает себе другую Россию
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьВладимир ЗеленскийОБСЕВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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