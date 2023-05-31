https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html

Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР

Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 31.05.2023

Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР

Москва осуждает западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:23

2023-05-31T15:23

2023-05-31T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

белгородская область

владимир зеленский

обсе

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 31 мая - РИА Новости. Москва осуждает западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Осуждаем западную политику потакания продолжающимся ежедневным обстрелам жилых районов и гражданской инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Исполнители и спонсоры этих террористических атак несут ответственность за нарушения прав человека, норм и принципов международного гуманитарного права, а также жертвы среди гражданского населения", - сказала Жданова, выступая в среду на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат напомнила, что 25 мая вследствие обстрела прифронтовой Горловки в ДНР были ранены семь мирных жителей, включая двоих детей. Кроме того, по ее словам, 26 мая американская РСЗО HIMARS ударила по Ворошиловскому району Донецка, а затем по зданию научно-исследовательского института в Калининском районе города, вследствие чего погибла женщина. Когда сотрудники МЧС, Следственного комитета и журналисты прибыли на место, украинские неонацисты выпустили ещё несколько ракет. "Известно, что ВСУ согласовывают применение дорогостоящих боеприпасов HIMARS с американскими стратегами. Хотелось бы спросить делегацию США: как упомянутое стыкуется с приоритетной для вас защитой прав человека и конкретно журналистов?" - задала вопрос дипломат. Также она напомнила, что под многочисленными ежедневными обстрелами находятся приграничные населённые пункты Белгородской области. Она добавила, что в среду утром поступили новости из посёлка Карпаты Луганской области, где после массированного удара из РСЗО HIMARS производства США с поражающими элементами погибли 5 человек и 19 получили ранения. "Где реакция руководства ОБСЕ? Почему западные государства – участники ОБСЕ игнорируют жертвы среди гражданского населения вследствие обстрелов ВСУ? Вывод здесь один: те, кто здесь на словах продвигают принципы международного гуманитарного права и выступают за соблюдение обязательств ОБСЕ, на деле являются их главными нарушителями", - заключила Жданова. Также она отметила, что заверения Запада в том, что поставляемое Киеву оружие не будет использоваться для нанесения ударов вглубь России, "несостоятельны и лживы". "У нас нет доверия ни к режиму Владимира Зеленского, ни к высказываниям лидеров западного мира, которые лишь побуждают Киев к новым преступным деяниям. В целях защиты суверенитета, территориальной целостности и граждан Российской Федерации специальная военная операция будет продолжена до полной реализации поставленных руководством нашей страны целей", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

россия

донецкая народная республика

белгородская область

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