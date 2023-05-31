https://ria.ru/20230531/neft-1875228318.html

Российские ученые показали, как эффективно перерабатывать тяжелую нефть

Российские ученые показали, как эффективно перерабатывать тяжелую нефть - РИА Новости, 31.05.2023

Российские ученые показали, как эффективно перерабатывать тяжелую нефть

Российские ученые собрали самую крупную в мире установку, позволяющую с помощью электрических разрядов эффективно перерабатывать тяжелую нефть и получать при... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:34

2023-05-31T08:34

2023-05-31T09:56

наука

нижний новгород

евгения титова

российская академия наук

курчатовский институт

московский физико-технический институт

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские ученые собрали самую крупную в мире установку, позволяющую с помощью электрических разрядов эффективно перерабатывать тяжелую нефть и получать при этом продукты, используемые в химической промышленности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Запасы тяжелой нефти составляют 70% от мировых. Однако ее переработка сложна из-за высокой плотности и вязкости, большого количества серосодержащих соединений. Современные методы имеют ряд недостатков: они требуют высоких температур и давления, большого количества водорода, а также специального оборудования. При этом для нагрева и поддержания высоких температур необходимо сжигать существенные объемы углеводородного топлива, что приводит к значительным выбросам углекислого газа. Этого можно избежать, если вместо высокотемпературных установок и печей использовать плазменные реакторы. Они не требуют дорогостоящих катализаторов и водорода, работают на электроэнергии с атомных и гидроэлектростанций, в ходе их работы не выделяется углекислый газ. Например, при плазменном пиролизе нефти под действием электрических разрядов образуются высокореактивные соединения: радикалы и ионы. Они возбуждают молекулы органических соединений в нефти, в результате чего запускаются специфические реакции, приводящие к расщеплению крупных молекул на более мелкие, которые потом могут использоваться во многих химических процессах. Несмотря на достоинства такой обработки нефти, внедрение этого метода в промышленность ограничено небольшими размерами реакторов. Ученые из Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева (НГТУ, Нижний Новгород) собрали установку для плазменного пиролиза нефти. Она состояла из реактора, системы управления и регистрации электрических разрядов, а также системы сбора образующихся газов. Объем реактора составил 300 кубических сантиметров, что в 7,5 раз больше, чем у предыдущих моделей. Для проверки работоспособности установки исследователи использовали мазут, который заливался между двумя электродами. Авторы показали, что увеличение мощности энергетического воздействия приводит к повышению производительности, энергоэффективности процесса и выходу газообразных продуктов, а также влияет на их количество. Так, в ходе процесса выделялся водород, ацетилен, этилен, метан, а также углеводороды, содержащие от трех до пяти атомов углерода. Все они широко используются в химической промышленности. К тому же потребление энергии было самым низким, а выход ценных газообразных углеводородов - наиболее высоким. В твердофазных продуктах ученые обнаружили неупорядоченный графит и многослойные углеродные нанотрубки, которые могут использоваться в электронике. Кроме того, твердые продукты содержали атомы серы, кислорода, ванадия и никеля, что делает эти структуры привлекательными для использования в промышленности в качестве ускорителей химических реакций. "В наших дальнейших работах мы будем пытаться повысить глубину переработки мазута, увеличить производительность и рентабельность плазмохимического пиролиза. Также мы планируем исследовать углеродные наноструктуры для использования их в качестве катализаторов и адсорбентов", — рассказывает руководитель проекта, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник НГТУ Евгений Титов. В исследовании, поддержанном грантом РНФ, также принимали участие ученые из Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН, Курчатовского института и Московского физико-технического института.

https://ria.ru/20230529/neft-1874729357.html

https://ria.ru/20230518/nauka-1872194994.html

https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html

нижний новгород

россия

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нижний новгород, евгения титова, российская академия наук, курчатовский институт, московский физико-технический институт, россия, навигатор абитуриента, университетская наука