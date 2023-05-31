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СМИ: Зеленский назвал условия для участия в саммите НАТО
СМИ: Зеленский назвал условия для участия в саммите НАТО - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: Зеленский назвал условия для участия в саммите НАТО
Владимир Зеленский дал понять лидерам стран НАТО, что он не посетит июльский саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Киева в РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:58
2023-05-31T21:58
2023-05-31T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
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джейк салливан
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский дал понять лидерам стран НАТО, что он не посетит июльский саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Киева в альянс, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению (в альянс)", - говорится в сообщении издания. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но он хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Киев, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг
СМИ: Зеленский назвал условия для участия в саммите НАТО
FT: Зеленский дал понять, что не поедет на саммит НАТО без дорожной карты по вступлению