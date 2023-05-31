https://ria.ru/20230531/nasilie-1875255824.html
Волгоградца заподозрили в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой
Волгоградца заподозрили в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой - РИА Новости, 31.05.2023
Волгоградца заподозрили в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой
Жителя Волгограда задержали по подозрению в сексуальном насилии над 8-летней девочкой, совершенном в подъезде многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:51
2023-05-31T10:51
2023-05-31T10:51
происшествия
волгоград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 31 мая - РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в сексуальном насилии над 8-летней девочкой, совершенном в подъезде многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области. По информации ведомства, 27 мая в правоохранительные органы обратилась жительница Волгограда и сообщила, что какой-то мужчина напал на ее восьмилетнюю дочь в подъезде дома, а затем сбежал. Следователи просмотрели уличные камеры видеонаблюдения и выяснили, как злоумышленник уходил с места преступления. Подозреваемым оказался 48-летний местный житель. "В настоящее время подозреваемый задержан... по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для следствия", - говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
https://ria.ru/20230525/nasilie-1874196072.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область
Волгоградца заподозрили в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой
Жителя Волгограда задержали по подозрению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой