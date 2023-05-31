https://ria.ru/20230531/naemnik-1875430518.html
Британский наемник, находившийся на Украине больше года, погиб в ДТП
Британский наемник, находившийся на Украине больше года, погиб в ДТП - РИА Новости, 31.05.2023
Британский наемник, находившийся на Украине больше года, погиб в ДТП
Британский наемник, воевавший на стороне Киева с февраля 2022 года, погиб на Украине в ДТП, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:12
2023-05-31T23:12
2023-05-31T23:12
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне Киева с февраля 2022 года, погиб на Украине в ДТП, сообщила газета Daily Mail. "Джулиан Торн, 36 лет, из Хексема в Нортамберленде, погиб в результате аварии в этом месяце после того, как он приехал... в феврале прошлого года, чтобы помочь тренировать силы Киева", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что бывший британский снайпер Торн обучал украинцев использовать военное оборудование, которое передавал Лондон. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на стороне Киева в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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в мире, киев, украина, великобритания, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Британский наемник, находившийся на Украине больше года, погиб в ДТП
На Украине в ДТП погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева с февраля 2022 года