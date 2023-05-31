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Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
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13:39 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/melburn-1875310516.html
Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, пишут СМИ
Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, пишут СМИ
Австралийский город Мельбурн порвал побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за конфликта на Украине, сообщил в среду сайт газеты Age. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:39
2023-05-31T13:39
в мире
австралия
санкт-петербург
мельбурн
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Австралийский город Мельбурн порвал побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за конфликта на Украине, сообщил в среду сайт газеты Age. По его данным, городской совет единогласно принял решение прервать 34-летние отношения между Мельбурном и Санкт-Петербургом по призыву украинской общины в Австралии. "Мы очень надеемся, что это российский народ как-то заметит, (президент РФ) Владимир Путин заметит в качестве нашего осуждения России", - приводит Age слова заместителя мэра Мельбурна Николаса Риса. Мельбурн и тогда еще Ленинград установили партнерские отношения в 1989 году. В Австралии была даже выпущена памятная серебряная монета достоинством в один австралийский доллар в честь этого побратимства. Правительство Австралии присоединилось к санкциям против России и оказывает военную поддержку Украине, поставляя ей броневики и обучая на британской территории украинских солдат воевать против россиян. В самой Австралии периодически проходят антивоенные демонстрации с требованиями прекратить военную помощь Украине.
https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html
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в мире, австралия, санкт-петербург, мельбурн
В мире, Австралия, Санкт-Петербург, Мельбурн
Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом, пишут СМИ

Age: австралийский Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за Украины

© Depositphotos.com / GBP27Мельбурн
Мельбурн - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Depositphotos.com / GBP27
Мельбурн. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Австралийский город Мельбурн порвал побратимские связи с Санкт-Петербургом из-за конфликта на Украине, сообщил в среду сайт газеты Age.
По его данным, городской совет единогласно принял решение прервать 34-летние отношения между Мельбурном и Санкт-Петербургом по призыву украинской общины в Австралии.
"Мы очень надеемся, что это российский народ как-то заметит, (президент РФ) Владимир Путин заметит в качестве нашего осуждения России", - приводит Age слова заместителя мэра Мельбурна Николаса Риса.
Мельбурн и тогда еще Ленинград установили партнерские отношения в 1989 году. В Австралии была даже выпущена памятная серебряная монета достоинством в один австралийский доллар в честь этого побратимства.
Правительство Австралии присоединилось к санкциям против России и оказывает военную поддержку Украине, поставляя ей броневики и обучая на британской территории украинских солдат воевать против россиян. В самой Австралии периодически проходят антивоенные демонстрации с требованиями прекратить военную помощь Украине.
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