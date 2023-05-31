https://ria.ru/20230531/kuleba-1875241693.html
"Спасайтесь". Кулебу предупредили после требований к НАТО
"Спасайтесь". Кулебу предупредили после требований к НАТО - РИА Новости, 31.05.2023
"Спасайтесь". Кулебу предупредили после требований к НАТО
Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, потребовавшего членства страны в НАТО и гарантий безопасности для Киева. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:12
2023-05-31T10:12
2023-05-31T11:39
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, потребовавшего членства страны в НАТО и гарантий безопасности для Киева."Это дестабилизирует НАТО", - написал пользователь."А что может предложить Украина?" - поинтересовался второй."Государство-террорист не должно стать частью НАТО", - заявил третий."Нет-нет-нет, это не приблизит нас к миру", - возразил комментатор."Что с тобой не так? НАТО полтора года твердит вам, что собирается "предпринять шаги к членству Украины", и они так ничего и не сделали, кроме того, что дали вам больше оружия <…>. Вас обманули, очнитесь. Спасайтесь", - резюмировали в дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений.
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871965292.html
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в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, владимир путин, нато, twitter
В мире, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, НАТО, Twitter
"Спасайтесь". Кулебу предупредили после требований к НАТО
Пользователи Twitter осудили главу МИД Украины Кулебу за требования о членстве в НАТО
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, потребовавшего членства страны в НАТО и гарантий безопасности для Киева.
"Это дестабилизирует НАТО", - написал пользователь.
"А что может предложить Украина?" - поинтересовался второй.
"Государство-террорист не должно стать частью НАТО", - заявил третий.
Кулеба выразил уверенность, что Украина получит все обещанные истребители
"Нет-нет-нет, это не приблизит нас к миру", - возразил комментатор.
"Что с тобой не так? НАТО полтора года твердит вам, что собирается "предпринять шаги к членству Украины", и они так ничего и не сделали, кроме того, что дали вам больше оружия <…>. Вас обманули, очнитесь. Спасайтесь", - резюмировали в дискуссии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия
стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений.
СМИ: в НАТО не могут решить, что пообещать Украине