https://ria.ru/20230531/kuban-1875416552.html

Власти Кубани инвестируют 1,2 миллиарда рублей на развитие виноделия

Власти Кубани инвестируют 1,2 миллиарда рублей на развитие виноделия - РИА Новости, 31.05.2023

Власти Кубани инвестируют 1,2 миллиарда рублей на развитие виноделия

Власти Кубани в 2023 году инвестируют из краевого бюджета 1,2 миллиарда рублей на развитие виноделия и виноградарства, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:54

2023-05-31T20:54

2023-05-31T20:54

краснодарский край

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

андрей коробка

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Власти Кубани в 2023 году инвестируют из краевого бюджета 1,2 миллиарда рублей на развитие виноделия и виноградарства, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В 2022 году мы собрали 283 тысячи тонн винограда – это хороший урожай, который нужно конвертировать в прибыль, используя возможности российского рынка, и здесь важна поддержка государства. Мы стремимся увеличивать производство посадочного материала, расширять коллекцию сортов и осваивать новые территории. Ежегодно закладываем более 2 тысяч виноградников, компенсируем на эти цели до 40% затрат, на что в 2023 году предусмотрели 1,2 миллиарда рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он отметил, что такие бюджетные инвестиции должны "вернуться" региону новыми рабочими местами и налоговыми поступлениями, что по итогу сделает экономику Кубани устойчивее. На сегодняшний день в Краснодарском крае около 30 тысяч гектаров виноградников, а также еще 49 тысяч гектаров в резерве. Для их освоения увеличивают производство саженцев, адаптированных к почвам и климату региона, добавили в пресс-службе. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка рассказал, что с 2017 года в крае было открыто пять новых питомников, это позволило довести выращивание саженцев до 4,2 миллиона в год. Благодаря этому виноградники закладывают отечественным посадочным материалом, доля которого составляет не менее 65% и продолжает расти. Коробка также уточнил, что в Краснодарском крае реализуется инициатива комплексного освоения виноградопригодых земель – от закладки виноградников до размещения технологической инфраструктуры - дегустационных залов и объектов винного туризма. Вице-губернатор также предложил не совмещать финансирование питомниководства и закладки виноградников, а разделить их на два отдельных направления. Кроме того, Коробка выступил за расширение перечня субсидируемого оборудования. "Регион уже направил соответствующий запрос в Минсельхоз России, в ближайшее время передаст инициативу в Росстандарт", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230530/kuban-1875189299.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, андрей коробка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)