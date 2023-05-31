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РКН включил новые соцсети в реестр контроля за соблюдением законов России - РИА Новости, 31.05.2023
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19:11 31.05.2023 (обновлено: 19:21 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kontrol-1875404360.html
РКН включил новые соцсети в реестр контроля за соблюдением законов России
РКН включил новые соцсети в реестр контроля за соблюдением законов России - РИА Новости, 31.05.2023
РКН включил новые соцсети в реестр контроля за соблюдением законов России
Роскомнадзор (РКН) расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки Дзен, Rutube и Twitch, сообщает... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:11
2023-05-31T19:21
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
rutube
технологии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки Дзен, Rutube и Twitch, сообщает пресс-служба ведомства."В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства", - говорится в сообщении.Ведомство напоминает, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Также соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента.Ранее в реестр были включены: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook*(в настоящий момент исключен из реестра), Instagram* (в настоящий момент исключен), Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу и Pinterest.Так, в рамках взаимодействия с администрациями соцсетей удалены или заблокированы материалы, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент: в 2023 году (по состоянию на май) - 59 670 материалов, в 2022 году - 98 395 материалов, а в 2021 году - 89 294 материала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230529/vikipediya-1874901818.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube, технологии
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Rutube, Технологии
РКН включил новые соцсети в реестр контроля за соблюдением законов России

РКН добавил Дзен, RuTube и Twitch в реестр контроля за соблюдением законов России

© РИА НовостиСпециализированный сайт nap.rkn.gov.ru, через который правообладатели могут направлять заявления об ограничении доступа к тем или иным ресурсам
Специализированный сайт nap.rkn.gov.ru, через который правообладатели могут направлять заявления об ограничении доступа к тем или иным ресурсам - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
Специализированный сайт nap.rkn.gov.ru, через который правообладатели могут направлять заявления об ограничении доступа к тем или иным ресурсам. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки Дзен, Rutube и Twitch, сообщает пресс-служба ведомства.
"В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства", - говорится в сообщении.
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Ведомство напоминает, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Также соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента.
Ранее в реестр были включены: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook*(в настоящий момент исключен из реестра), Instagram* (в настоящий момент исключен), Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу и Pinterest.
Так, в рамках взаимодействия с администрациями соцсетей удалены или заблокированы материалы, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент: в 2023 году (по состоянию на май) - 59 670 материалов, в 2022 году - 98 395 материалов, а в 2021 году - 89 294 материала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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