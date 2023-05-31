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МИД России предупредил об ответе после решения ФРГ закрыть генконсульства - РИА Новости, 31.05.2023
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19:49 31.05.2023 (обновлено: 20:27 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/konsulstva-1875408851.html
МИД России предупредил об ответе после решения ФРГ закрыть генконсульства
МИД России предупредил об ответе после решения ФРГ закрыть генконсульства - РИА Новости, 31.05.2023
МИД России предупредил об ответе после решения ФРГ закрыть генконсульства
Решение Берлина закрыть четыре российских генконсульства в ФРГ — очередной недружественный шаг немецких властей, говорится на сайте МИД России. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:49
2023-05-31T20:27
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Решение Берлина закрыть четыре российских генконсульства в ФРГ — очередной недружественный шаг немецких властей, говорится на сайте МИД России."Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве предупредили об ответе на подобные провокационные действия. Немецкую сторону призвали прекратить эскалацию и прекратить враждебную политику в отношении Москвы.О решении закрыть генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне сообщил сегодня спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. Он назвал эту меру ответом на требование Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек.Кроме того, ФРГ закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.В конце апреля Берлин объявил персонами нон грата более 20 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальной высылкой сотрудников посольства Германии, а также потребовала ограничить максимальное число служащих в немецких учреждениях в России.
https://ria.ru/20230510/vizy-1870806835.html
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россия, германия, в мире, кристофер бургер, москва
Россия, Германия, В мире, Кристофер Бургер, Москва
МИД России предупредил об ответе после решения ФРГ закрыть генконсульства

МИД России назвал решение Германии закрыть генконсульства недружественным шагом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Решение Берлина закрыть четыре российских генконсульства в ФРГ — очередной недружественный шаг немецких властей, говорится на сайте МИД России.
«
"Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений", — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве предупредили об ответе на подобные провокационные действия. Немецкую сторону призвали прекратить эскалацию и прекратить враждебную политику в отношении Москвы.
О решении закрыть генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне сообщил сегодня спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. Он назвал эту меру ответом на требование Москвы сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек.
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Кроме того, ФРГ закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.
В конце апреля Берлин объявил персонами нон грата более 20 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальной высылкой сотрудников посольства Германии, а также потребовала ограничить максимальное число служащих в немецких учреждениях в России.
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