https://ria.ru/20230531/komnata-1874853293.html

Янтарная комната

Янтарная комната - РИА Новости, 31.05.2023

Янтарная комната

Янтарная комната (Янтарный кабинет) – принятое в литературе название одного из помещений Большого Екатерининского дворца в Царском Селе (ныне город Пушкин в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:34

2023-05-31T00:34

2023-05-31T00:34

справки

кенигсберг

германия

берлин (город)

елизавета петровна (императрица)

петр i

екатерина ii

янтарная комната

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Янтарная комната (Янтарный кабинет) – принятое в литературе название одного из помещений Большого Екатерининского дворца в Царском Селе (ныне город Пушкин в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга). История Янтарной комнаты полна легенд и загадок. Ее замысел приписывали немецкому архитектору и скульптору Андреасу Шлютеру (1664-1714), который, как считалось, спроектировал ее для Литценбурга (с 1709 года – Шарлоттенбург, Берлин) – пригородной резиденции прусской королевы Софии-Шарлотты (1668-1705).Сегодня известно, что автором проекта оформления Янтарной комнаты является немецкий архитектор Иоганн Фридрих Эозандер (1669-1728), руководивший строительством резиденции Литценбург и сменивший Шлютера на посту главного придворного архитектора. Янтарь издавна прозвали "золотом Балтики": этот камень всегда был желанным товаром на любом рынке, а когда-то служил разменной монетой. Курфюрсты Бранденбургские, владевшие Пруссией – европейским центром янтарного промысла – с 1618 года использовали "золото" Балтийского моря в качестве материала для драгоценных дипломатических подарков. Это дало толчок к стремительному развитию искусства обработки янтаря, одной из вершин которого и стала Янтарная комната. Период ее создания совпадает с расцветом немецкого и, в частности, прусского искусства на рубеже XVII и XVIII веков.В 1701 году бранденбургский курфюрст Фридрих III (1657-1713) стал королем Пруссии Фридрихом I. Сразу после вступления на престол он взялся за перестройку своей столицы, и прежде всего королевской резиденции – комплекса зданий XVI–XVII столетий. Его супруга, королева София-Шарлотта, еще до этого вынашивала планы относительно принадлежавшего ей небольшого летнего дворца Литценбурга, построенного в 1695-1699 годах. По замыслу хозяйки, он должен был превратиться в изысканное здание с парковым фасадом по версальскому образцу. В декабре 1701 года проект, представленный архитектором Иоганном Фридрихом Эозандером королевской чете, был утвержден. Первоначально комната с янтарными панелями предназначалась для дворца Литценбург, в 1709 году, после смерти Софии-Шарлотты, Фридрих I решил разместить ее в другом дворце – Ораниенбурге.Для реализации амбициозной идеи в сентябре 1701 года был приглашен из Копенгагена резчик по янтарю и слоновой кости Готфрид Вольфрам. Однако летом 1706 года между ним и Эозандером вспыхнул конфликт, датчанина сменили мастера из Данцига (нынешний Гданьск, Польша) Эрнст Шахт и Готфрид Турау, в течение шести лет трудившиеся над уникальной отделкой.В 1713 году, после смерти Фридриха I, его сын Фридрих Вильгельм I (1688-1740) прекратил все дорогостоящие работы во дворцах своего отца. Готовые части янтарной облицовки поместили на стенах кабинета Табачной коллегии на главном этаже Большого королевского дворца в Берлине. Размеры этого помещения составляли примерно 4,5х5 метров. В 1716 году, во время встречи русского императора Петра I (1672-1725) c Фридрихом Вильгельмом, на которой речь шла о заключении союза между Пруссией и Россией, прусский король в знак дружбы и уважения преподнес русскому царю "изрядный презент" – Янтарный кабинет.Согласно сохранившейся описи, разобранный Янтарный кабинет был доставлен в Санкт-Петербург через Мемель и Ригу в 18 больших и малых ящиках, содержавших наряду с готовыми панелями большое количество ранее не использовавшихся фрагментов. К документам прилагались наставления по поводу того, каким образом следовало распаковать янтарные украшения перед монтажом.Поскольку нет свидетельств о том, где Петр I велел установить панели и велел ли вообще, все предположения об их использовании в Зимнем дворце беспочвенны. Документально подтверждено, что его дочь, императрица Елизавета Петровна (1709-1762), вскоре после вступления на престол нашла применение драгоценному подарку из Берлина в строившейся для нее новой зимней резиденции – Третьем Зимнем дворце, где в 1743 году и было приказано разместить янтарный убор. Однако готовых элементов для украшения нового интерьера не хватало, поэтому архитектор Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771) решил поставить в нем зеркальные пилястры и расписать "под янтарь" дополнительные панно. В 1745 году прусский король Фридрих II (1712-1786) подарил Елизавете Петровне еще одну янтарную раму, в декоре которой использованы аллегории, прославлявшие русскую императрицу: раму венчала российская корона, а скульптурные композиции по бокам и внизу символизировали победы России на суше и на море.Собранная в 1746 году Янтарная комната стала служить для официальных приемов, хотя по мере реконструкции Зимнего дворца ее не раз переносили с места на место.В июле 1755 года Елизавета Петровна приказала Растрелли создать новую Янтарную комнату в Большом Царскосельском дворце. Отведенный для Янтарной комнаты зал составлял 96 квадратных метров, при высоте стен 7,5 метра (общая высота янтарных панно была всего 4,75 метра). Растрелли сохранил использованный им еще в Зимнем дворце ритм из чередующихся янтарных панно и сдвоенных зеркальных пилястр в резных золоченых рамах, добавив к последним еще шесть. Свободное пространство между панно и плоскостью потолка, а также между пилястрами, было заполнено живописью, имитирующей янтарную мозаику. Роспись верхнего яруса декорировали объемной золоченой резьбой по дереву в виде гирлянд с канделябрами и фигурок амуров, поддерживающих вазы. Декор верхнего яруса дополняли десюдепорты (декоративная композиция, расположенная над дверным проемом), выполненные по рисункам Растрелли, на которых из причудливых завитков рокайля (элемент орнамента стиля рококо, напоминающий форму завитка раковины) вырастали изящные женские головки. Они же служили завершением каждой зеркальной пилястры.В центре четырех самых больших панно в янтарные рамы поместили четыре мозаичные картины, выполненные из агатов и яшм во Флоренции по эскизам итальянского художника Джузеппе Дзокки (1711-1767). Они представляли собой аллегорические изображения человеческих чувств – "Вкус", "Зрение", "Слух", "Осязание и Обоняние".Последний этап отделки Янтарной комнаты проходил уже при императрице Екатерине II (1729-1796). В 1763 году она издала указ о замене расписанных частей комнаты на янтарную мозаику. Для этого специально были приглашены мастера из Кенигсберга (ныне Калининград) – Фридрих и Иоганн Роггенбуки, Иоганн Готлиб Велпендорф и другие. Вместе с ними работали и их русские ученики – Герасим Козловский, Никита Савин и Александр Михайлов. В это время их янтаря были сделаны промежутки между пилястрами, филенчатые панели под ними, угловой столик, один десюдепорт и гирлянды под карнизом, объединившие все панно в единое целое. Позднее в комнате положили художественный паркет по рисункам архитектора Василия Неелова – его набрали из цветных пород дерева: палисандра, ореха, красного сандала и клена. Работы были завершены около 1770 года.Дополнительное убранство комнаты составили наборные комоды русской работы и китайский фарфор. Здесь же, в застекленных витринах, хранилось одно из самых значительных в Европе собраний янтарных изделий XVII–XVIII веков работы немецких, польских и русских мастеров.Так как резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарь, только в XIX веке реставрационные работы Янтарной комнаты проводились трижды: в 1833, 1865, 1893-1897 годах, а в ХХ веке – в 1933-1935 годах.На лето 1941 года была намечена очередная реставрация, но начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945) нарушила все планы.В первые ее дни, когда в Екатерининском дворце началась эвакуация музейных ценностей, из-за хрупкости панелей комнаты было решено не вывозить их вглубь страны, а произвести консервацию на месте: панно оклеили бумагой, затем марлей, обложили ватой и закрыли деревянными щитами.Прибывшие в Пушкин вместе с немецкими войсками специалисты из команды "Кунсткомиссион", занимавшейся вывозом художественных ценностей, демонтировали и отправили панно в Кенигсберг.В ноябре 1941 года сокровище доставили в Кенигсберг, но собрали только в апреле 1942 года. В собранном виде Янтарная комната экспонировалась в музейном зале № 37 бывшего Королевского замка Кенигсберга.В августе 1944 года, перед началом бомбардировок города, комната была демонтирована и спрятана в подвалах замка. Вплоть до начала штурма Кенигсберга 6 апреля 1945 года, упакованный в ящики "немецкий Янтарный кабинет" находился в Орденском зале замка.9 апреля 1945 года гарнизон Кенигсберга капитулировал. С этого момента следы уникального шедевра были потеряны.Комиссия по розыску музейных ценностей во главе с сотрудником Государственного исторического музея Александром Брюсовым, основываясь на показаниях директора Художественных собраний Кенигсберга Альфреда Роде, пришла к выводу, что Янтарная комната сгорела в Королевском замке во время британской бомбардировки. 12 июня 1945 года был подписан акт о гибели Янтарной комнаты.Однако с таким спорным выводом не согласились многие исследователи.Янтарная комната является самым дорогим произведением искусства, утраченным в ходе Великой Отечественной войны. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра. В 1984 году, после многолетних и бесплодных поисков, она была упразднена.Янтарную комнату искали в Восточной Пруссии, Прибалтике, Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Южной Америке. Проблему поисков усугубляло то, что, по данным исследователей, комната была разделена и вывозилась разными путями. В 1997 году в Германии у частных лиц были обнаружены два подлинных фрагмента Янтарной комнаты – флорентийская мозаика "Осязание и Обоняние" и янтарный комод. Решение о воссоздании янтарных панно было принято в 1979 году Советом министров РСФСР. В 1983 году главный архитектор Екатерининского дворца Александр Кедринский – один из немногих, кто видел подлинную Янтарную комнату – приступил к созданию проекта восстановления шедевра. Воплощением идеи архитектора в жизнь занялись специалисты "Царскосельской янтарной мастерской". На основе 86 черно-белых фотографий, сделанных с 1859 года, одной цветной 1918 года, акварельного рисунка 1850 года и предметов коллекции янтаря, вывезенной в годы войны в Новосибирск, коллективу мастеров предстояло восстановить янтарный декор, насчитывающий десятки оттенков. Уже 1984 году в Янтарной комнате появился живописный плафон, верхний ярус комнаты, расписанный "под янтарь", и наборный паркет.В 1994 году были установлены первые янтарные панели нижнего яруса и угловой столик, воссозданные реставраторами Царскосельской янтарной мастерской. Еще через два года мастера завершили работу над первой флорентийской мозаикой "Зрение".Средства на воссоздание комнаты поступали из федерального бюджета. За 20 лет было израсходовано 7,85 миллиона долларов. В 1999 году было подписано соглашение, по которому немецкая фирма Ruhrgas AG инвестировала 3,5 миллиона долларов на завершение работ по восстановлению комнаты.В апреле 2000 года в музей-заповедник "Царское Село" вернулись обнаруженные в Германии наборный комод русской работы конца XVIII века и флорентийская мозаика "Осязание и Обоняние", входившие в первоначальное убранство комнаты. Мозаика обычно хранится в фонде. 13 мая 2003 года был подписан Меморандум о завершении работ по воссозданию Янтарной комнаты. 31 мая того же года президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер торжественно открыли Янтарную комнату в Екатерининском дворце музея-заповедника "Царское Село". В апреле 2022 года в "Царском Селе" представили проект "Янтарная комната. VR-версия".Это точная интерактивная модель всемирно известного интерьера, созданная в формате виртуальной реальности. Специальное оборудование позволяет рассмотреть интерьер комнаты в мельчайших подробностях, приблизить предметы декоративно-прикладного искусства и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кенигсберг

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, кенигсберг, германия, берлин (город), елизавета петровна (императрица), петр i, екатерина ii, янтарная комната