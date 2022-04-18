https://ria.ru/20220418/vr-1784157396.html

В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты

В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты - РИА Новости, 18.04.2022

В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты

Проект "Янтарная комната. VR-версия" представили в "Царском Селе", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:02

2022-04-18T18:02

2022-04-18T18:02

культура

новости культуры

россия

царское село (музей-заповедник)

янтарная комната

музеи

выставки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Проект "Янтарная комната. VR-версия" представили в "Царском Селе", сообщили в пресс-службе.Специальное оборудование позволяет рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в мельчайших подробностях, приблизить предметы декоративно-прикладного искусства и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В виртуальном пространстве экспонаты можно трогать руками и рассматривать с максимально близкого расстояния. Проект позволяет узнать об истории интерьера, техниках исполнения, материалах.Над VR-версией Янтарной комнаты трудились около года. Работа специалистов по трехмерному сканированию была особенно непростой, поскольку велась с самыми сложными поверхностями – отражающими, блестящими и прозрачными. При создании проекта был использован совмещенный подход для сохранения уникального рисунка янтаря и фотореалистичности объекта – фотограмметрическое сканирование с последующим ручным скульптингом объектов.В мае при поддержке министерства культуры в составе выставки "Петр I. Начало янтарного пути" проект повезут в тур по городам России. Похожие работы представлены в Версале и Смитсоновском музее естественной истории, но на данный момент, заявляют разработчики проекта в "Царском селе", они уступают VR-версии Янтарной комнаты по степени детализации.

https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, царское село (музей-заповедник), янтарная комната, музеи, выставки