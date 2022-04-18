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В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты
В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты - РИА Новости, 18.04.2022
В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты
Проект "Янтарная комната. VR-версия" представили в "Царском Селе", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:02
2022-04-18T18:02
культура
новости культуры
россия
царское село (музей-заповедник)
янтарная комната
музеи
выставки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Проект "Янтарная комната. VR-версия" представили в "Царском Селе", сообщили в пресс-службе.Специальное оборудование позволяет рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в мельчайших подробностях, приблизить предметы декоративно-прикладного искусства и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В виртуальном пространстве экспонаты можно трогать руками и рассматривать с максимально близкого расстояния. Проект позволяет узнать об истории интерьера, техниках исполнения, материалах.Над VR-версией Янтарной комнаты трудились около года. Работа специалистов по трехмерному сканированию была особенно непростой, поскольку велась с самыми сложными поверхностями – отражающими, блестящими и прозрачными. При создании проекта был использован совмещенный подход для сохранения уникального рисунка янтаря и фотореалистичности объекта – фотограмметрическое сканирование с последующим ручным скульптингом объектов.В мае при поддержке министерства культуры в составе выставки "Петр I. Начало янтарного пути" проект повезут в тур по городам России. Похожие работы представлены в Версале и Смитсоновском музее естественной истории, но на данный момент, заявляют разработчики проекта в "Царском селе", они уступают VR-версии Янтарной комнаты по степени детализации.
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новости культуры, россия, царское село (музей-заповедник), янтарная комната, музеи, выставки
18:02 18.04.2022
 
В "Царском Селе" представили VR-версию Янтарной комнаты

Проект "Янтарная комната. VR-версия" представили в "Царском Селе"

© РИА Новости / Сергей Величкин / Перейти в фотобанкЯнтарная комната в Екатерининском дворце
Янтарная комната в Екатерининском дворце - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Величкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Проект "Янтарная комната. VR-версия" представили в "Царском Селе", сообщили в пресс-службе.

"VR-версия Янтарной комнаты – точная интерактивная модель всемирно известного интерьера Екатерининского дворца, созданная в формате виртуальной реальности", — объясняет пресс-служба.

Специальное оборудование позволяет рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в мельчайших подробностях, приблизить предметы декоративно-прикладного искусства и элементы отделки, изучить флорентийские мозаики и резьбу. В виртуальном пространстве экспонаты можно трогать руками и рассматривать с максимально близкого расстояния. Проект позволяет узнать об истории интерьера, техниках исполнения, материалах.
Над VR-версией Янтарной комнаты трудились около года. Работа специалистов по трехмерному сканированию была особенно непростой, поскольку велась с самыми сложными поверхностями – отражающими, блестящими и прозрачными. При создании проекта был использован совмещенный подход для сохранения уникального рисунка янтаря и фотореалистичности объекта – фотограмметрическое сканирование с последующим ручным скульптингом объектов.
В мае при поддержке министерства культуры в составе выставки "Петр I. Начало янтарного пути" проект повезут в тур по городам России.

"Множество людей в разных городах нашей страны смогут увидеть интерьер Янтарной комнаты, не посещая Петербург, – сначала VR-версия отправится в Калининград, уже летом – в Воронеж и Псков. Затем выставочный путь экспозиции будет продолжен в других городах России", — говорит директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александр Воронко.

Похожие работы представлены в Версале и Смитсоновском музее естественной истории, но на данный момент, заявляют разработчики проекта в "Царском селе", они уступают VR-версии Янтарной комнаты по степени детализации.
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КультураНовости культурыРоссияЦарское Село (музей-заповедник)Янтарная комнатаМузеиВыставки
 
 
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