https://ria.ru/20230517/muzey-1872202549.html

Украли фашисты и восстановили русские: тайны знаменитой Янтарной комнаты

Украли фашисты и восстановили русские: тайны знаменитой Янтарной комнаты - РИА Новости, 17.05.2023

Украли фашисты и восстановили русские: тайны знаменитой Янтарной комнаты

В мае музей-заповедник "Царское Село" отмечает 20-летие со дня возрождения Янтарной комнаты. Больше четверти века лучшие мастера работали над воссозданием... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:00

2023-05-17T08:06

культура

санкт-петербург

царское село

янтарная комната

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872168586_0:265:3021:1964_1920x0_80_0_0_354808db1b5a129528332023618d1412.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Галина Соколова. В мае музей-заповедник "Царское Село" отмечает 20-летие со дня возрождения Янтарной комнаты. Больше четверти века лучшие мастера работали над воссозданием шедевра. О тайнах "восьмого чуда света" — в материале РИА Новости.Янтарная комната — началоИстория появления Янтарной комнаты напоминает одну из сказок Гофмана, а ее пропажа — мрачный триллер.В 1700 годах жене прусского короля Фридриха I Шарлотте пришла в голову идея: сделать для супруга кабинет из янтаря.Но при жизни монарха работу так и не завершили. Панели из "солнечного камня" несколько лет пылились в залах дворца, пока в 1716-м принц Фридрих Вильгельм I не передал их Петру I в качестве дипломатического подарка. Панели сложили в Летнем дворце и забыли о ценном даре почти на четверть века.Уже при Елизавете Петровне в одном из покоев Большого дворца в Царском селе собрали кабинет. Он был небольшой — примерно 25 квадратных метров.Чтобы расширить пространство и сделать его более привлекательным, придворный архитектор Франческо Растрелли добавил несколько элементов: янтарную раму и четыре флорентийские мозаики. Кроме того, появилась богатая золоченая резьба и бронзовые бра. Комната стала гордостью дворца.Здесь императоры и императрицы принимали высоких гостей, знатных деятелей, отмечали праздники, устраивали концерты или играли в карты.При Екатерине II Янтарную комнату освещали 565 свечей, пламя которых отражалось в 24 зеркальных пилястрах и двух огромных зеркалах.Чудо тоже требует ухода: первые реставрацииСпециальный хранитель раз в неделю простукивал каждый янтарный фрагмент, чтобы убедиться в прочности его прилегания к стене. Эта традиция существует до сих пор. В 1830-х в комнате прошла первая большая реставрация при участии немецких мастеров. Детали не пришлось снимать со стен.Следующие реставрационные работы провели только через 60 лет.В 1913-м привести комнату в порядок планировал и Николай II. Но началась Первая мировая война, затем — революция. А потом Вторая мировая.В начале 1940-х Янтарная комната находилась в плачевном состоянии."Мы об этом точно знаем. Еще 20 лет назад нам приходилось встречать очевидцев, которые застали оригинальную Янтарную комнату, — говорит Ираида Ботт, заместитель директора по научной работе ГМЗ "Царское Село". — Я общалась с женщиной, которая тогда была ребенком, и она сказала о Янтарной: "Темная, маленькая".Вторая мировая война и возрождение Янтарной комнатыВ Пушкине до последнего не верили, что немцы дойдут до города. Поэтому не все экспонаты увозили и прятали в хранилищах, а Янтарную комнату просто закрыли панелями. Оказавшись в Царском селе, оккупанты за несколько дней сняли драгоценные стены и перевезли в Кенигсберг. С тех пор кабинет исчез, его поиски продолжаются по сей день.Некоторые специалисты считают, что комната так и хранится где-то в подвалах калининградских домов. Другие уверены, что ею любуется загадочный коллекционер из США.В 1979 году в СССР решили возродить пропавший шедевр. Создали специальный реставрационный совет.Однако у мастеров было лишь около ста черно-белых снимков комнаты, один цветной (довоенный) и россыпь чудом уцелевшего янтарного декора.На воссоздание ушло более 25 лет и десятки тысяч янтарных пластин. "Мы и не считали, если честно", — признается Наталия Мазур, реставратор III категории Царскосельской янтарной мастерской, участвовавшая в воссоздании комнаты.С янтарем работать проще, чем с другими камнями, отмечает Наталия. "Его мы только распиливаем при участии воды, остальное — все режем всухую, без воды, чистыми руками", — рассказывает она.По словам мастера, сложнее всего делать гравировку и резьбу на мелких деталях. Для самой тонкой работы Наталия использует "царапки" — инструменты, созданные из лезвия и старого грифельного карандаша. Также нужны микроскоп, яркое освещение и бормашина.Затем детали из янтаря покрывают порошковыми красителями, разведенными водой и спиртом, придавая им красный, терракотовый или бордовые оттенки."Камень выгорает от времени. Но у нас уже 20 лет стоит и пока не выгорел за счет насыщенных оттенков и окон с защитой от ультрафиолетовых лучей", — говорит реставратор.Чтобы янтарь сверкал и был виден рисунок, под прозрачные пластины подкладывают позолоченную фольгу."Это были счастливые годы. Много всяких событий, открытий чудных, интересных людей. Споры, обсуждения, советы", — вспоминал Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской.Янтарная комната сейчасНа "восьмое чудо света" ежегодно приезжают посмотреть миллионы туристов.Из оригинальных вещей в Янтарной комнате сохранились комод, собранный из разных пород дерева, и флорентийская мозаика "Осязание и обоняние" 1740 годов (единственная из утраченных во Вторую мировую войну и возвращенная в Россию в 2000-м). Последняя обычно хранится в фонде, но к юбилею ее выставили в янтарных интерьерах.Она стоит рядом с точной копией мозаики, воссозданной российскими реставраторами. Различий почти не видно.То же самое и с воссозданной комнатой, которая отмечает 20-летие, но удивительным образом переносит гостей музея на три столетия назад.

санкт-петербург

царское село

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

санкт-петербург, царское село, янтарная комната, музеи