https://ria.ru/20230517/muzey-1872202549.html
Украли фашисты и восстановили русские: тайны знаменитой Янтарной комнаты
Украли фашисты и восстановили русские: тайны знаменитой Янтарной комнаты - РИА Новости, 17.05.2023
Украли фашисты и восстановили русские: тайны знаменитой Янтарной комнаты
В мае музей-заповедник "Царское Село" отмечает 20-летие со дня возрождения Янтарной комнаты. Больше четверти века лучшие мастера работали над воссозданием... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:00
2023-05-17T08:00
2023-05-17T08:06
культура
санкт-петербург
царское село
янтарная комната
музеи
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872168586_0:265:3021:1964_1920x0_80_0_0_354808db1b5a129528332023618d1412.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Галина Соколова. В мае музей-заповедник "Царское Село" отмечает 20-летие со дня возрождения Янтарной комнаты. Больше четверти века лучшие мастера работали над воссозданием шедевра. О тайнах "восьмого чуда света" — в материале РИА Новости.Янтарная комната — началоИстория появления Янтарной комнаты напоминает одну из сказок Гофмана, а ее пропажа — мрачный триллер.В 1700 годах жене прусского короля Фридриха I Шарлотте пришла в голову идея: сделать для супруга кабинет из янтаря.Но при жизни монарха работу так и не завершили. Панели из "солнечного камня" несколько лет пылились в залах дворца, пока в 1716-м принц Фридрих Вильгельм I не передал их Петру I в качестве дипломатического подарка. Панели сложили в Летнем дворце и забыли о ценном даре почти на четверть века.Уже при Елизавете Петровне в одном из покоев Большого дворца в Царском селе собрали кабинет. Он был небольшой — примерно 25 квадратных метров.Чтобы расширить пространство и сделать его более привлекательным, придворный архитектор Франческо Растрелли добавил несколько элементов: янтарную раму и четыре флорентийские мозаики. Кроме того, появилась богатая золоченая резьба и бронзовые бра. Комната стала гордостью дворца.Здесь императоры и императрицы принимали высоких гостей, знатных деятелей, отмечали праздники, устраивали концерты или играли в карты.При Екатерине II Янтарную комнату освещали 565 свечей, пламя которых отражалось в 24 зеркальных пилястрах и двух огромных зеркалах.Чудо тоже требует ухода: первые реставрацииСпециальный хранитель раз в неделю простукивал каждый янтарный фрагмент, чтобы убедиться в прочности его прилегания к стене. Эта традиция существует до сих пор. В 1830-х в комнате прошла первая большая реставрация при участии немецких мастеров. Детали не пришлось снимать со стен.Следующие реставрационные работы провели только через 60 лет.В 1913-м привести комнату в порядок планировал и Николай II. Но началась Первая мировая война, затем — революция. А потом Вторая мировая.В начале 1940-х Янтарная комната находилась в плачевном состоянии."Мы об этом точно знаем. Еще 20 лет назад нам приходилось встречать очевидцев, которые застали оригинальную Янтарную комнату, — говорит Ираида Ботт, заместитель директора по научной работе ГМЗ "Царское Село". — Я общалась с женщиной, которая тогда была ребенком, и она сказала о Янтарной: "Темная, маленькая".Вторая мировая война и возрождение Янтарной комнатыВ Пушкине до последнего не верили, что немцы дойдут до города. Поэтому не все экспонаты увозили и прятали в хранилищах, а Янтарную комнату просто закрыли панелями. Оказавшись в Царском селе, оккупанты за несколько дней сняли драгоценные стены и перевезли в Кенигсберг. С тех пор кабинет исчез, его поиски продолжаются по сей день.Некоторые специалисты считают, что комната так и хранится где-то в подвалах калининградских домов. Другие уверены, что ею любуется загадочный коллекционер из США.В 1979 году в СССР решили возродить пропавший шедевр. Создали специальный реставрационный совет.Однако у мастеров было лишь около ста черно-белых снимков комнаты, один цветной (довоенный) и россыпь чудом уцелевшего янтарного декора.На воссоздание ушло более 25 лет и десятки тысяч янтарных пластин. "Мы и не считали, если честно", — признается Наталия Мазур, реставратор III категории Царскосельской янтарной мастерской, участвовавшая в воссоздании комнаты.С янтарем работать проще, чем с другими камнями, отмечает Наталия. "Его мы только распиливаем при участии воды, остальное — все режем всухую, без воды, чистыми руками", — рассказывает она.По словам мастера, сложнее всего делать гравировку и резьбу на мелких деталях. Для самой тонкой работы Наталия использует "царапки" — инструменты, созданные из лезвия и старого грифельного карандаша. Также нужны микроскоп, яркое освещение и бормашина.Затем детали из янтаря покрывают порошковыми красителями, разведенными водой и спиртом, придавая им красный, терракотовый или бордовые оттенки."Камень выгорает от времени. Но у нас уже 20 лет стоит и пока не выгорел за счет насыщенных оттенков и окон с защитой от ультрафиолетовых лучей", — говорит реставратор.Чтобы янтарь сверкал и был виден рисунок, под прозрачные пластины подкладывают позолоченную фольгу."Это были счастливые годы. Много всяких событий, открытий чудных, интересных людей. Споры, обсуждения, советы", — вспоминал Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской.Янтарная комната сейчасНа "восьмое чудо света" ежегодно приезжают посмотреть миллионы туристов.Из оригинальных вещей в Янтарной комнате сохранились комод, собранный из разных пород дерева, и флорентийская мозаика "Осязание и обоняние" 1740 годов (единственная из утраченных во Вторую мировую войну и возвращенная в Россию в 2000-м). Последняя обычно хранится в фонде, но к юбилею ее выставили в янтарных интерьерах.Она стоит рядом с точной копией мозаики, воссозданной российскими реставраторами. Различий почти не видно.То же самое и с воссозданной комнатой, которая отмечает 20-летие, но удивительным образом переносит гостей музея на три столетия назад.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, царское село, янтарная комната, музеи
Культура, Санкт-Петербург, Царское Село, Янтарная комната, Музеи
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Галина Соколова. В мае музей-заповедник "Царское Село" отмечает 20-летие со дня возрождения Янтарной комнаты. Больше четверти века лучшие мастера работали над воссозданием шедевра. О тайнах "восьмого чуда света" — в материале РИА Новости.
Янтарная комната — начало
История появления Янтарной комнаты напоминает одну из сказок Гофмана, а ее пропажа — мрачный триллер.
В 1700 годах жене прусского короля Фридриха I Шарлотте пришла в голову идея: сделать для супруга кабинет из янтаря.
Но при жизни монарха работу так и не завершили. Панели из "солнечного камня" несколько лет пылились в залах дворца, пока в 1716-м принц Фридрих Вильгельм I не передал их Петру I в качестве дипломатического подарка.
Панели сложили в Летнем дворце и забыли о ценном даре почти на четверть века.
Уже при Елизавете Петровне в одном из покоев Большого дворца в Царском селе собрали кабинет. Он был небольшой — примерно 25 квадратных метров.
Чтобы расширить пространство и сделать его более привлекательным, придворный архитектор Франческо Растрелли добавил несколько элементов: янтарную раму и четыре флорентийские мозаики. Кроме того, появилась богатая золоченая резьба и бронзовые бра. Комната стала гордостью дворца.
Здесь императоры и императрицы принимали высоких гостей, знатных деятелей, отмечали праздники, устраивали концерты или играли в карты.
При Екатерине II Янтарную комнату освещали 565 свечей, пламя которых отражалось в 24 зеркальных пилястрах и двух огромных зеркалах.
Чудо тоже требует ухода: первые реставрации
Специальный хранитель раз в неделю простукивал каждый янтарный фрагмент, чтобы убедиться в прочности его прилегания к стене. Эта традиция существует до сих пор.
В 1830-х в комнате прошла первая большая реставрация при участии немецких мастеров. Детали не пришлось снимать со стен.
Элементы декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 3
Зеркало в Янтарной комнате на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 3
Элементы декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 3
Элементы декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 3
Зеркало в Янтарной комнате на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 3
Элементы декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 3
Следующие реставрационные работы провели только через 60 лет.
В 1913-м привести комнату в порядок планировал и Николай II. Но началась Первая мировая война, затем — революция. А потом Вторая мировая.
В начале 1940-х Янтарная комната находилась в плачевном состоянии.
"Мы об этом точно знаем. Еще 20 лет назад нам приходилось встречать очевидцев, которые застали оригинальную Янтарную комнату, — говорит Ираида Ботт, заместитель директора по научной работе ГМЗ "Царское Село". — Я общалась с женщиной, которая тогда была ребенком, и она сказала о Янтарной: "Темная, маленькая".
Вторая мировая война и возрождение Янтарной комнаты
В Пушкине до последнего не верили, что немцы дойдут до города. Поэтому не все экспонаты увозили и прятали в хранилищах, а Янтарную комнату просто закрыли панелями.
Один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 4
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 4
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует элементы декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 4
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
4 из 4
Один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 4
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 4
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует элементы декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 4
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
4 из 4
Оказавшись в Царском селе, оккупанты за несколько дней сняли драгоценные стены и перевезли в Кенигсберг. С тех пор кабинет исчез, его поиски продолжаются по сей день.
Некоторые специалисты считают, что комната так и хранится где-то в подвалах калининградских домов. Другие уверены, что ею любуется загадочный коллекционер из США.
В 1979 году в СССР решили возродить пропавший шедевр. Создали специальный реставрационный совет.
Однако у мастеров было лишь около ста черно-белых снимков комнаты, один цветной (довоенный) и россыпь чудом уцелевшего янтарного декора.
На воссоздание ушло более 25 лет и десятки тысяч янтарных пластин.
"Мы и не считали, если честно", — признается Наталия Мазур, реставратор III категории Царскосельской янтарной мастерской, участвовавшая в воссоздании комнаты.
С янтарем работать проще, чем с другими камнями, отмечает Наталия. "Его мы только распиливаем при участии воды, остальное — все режем всухую, без воды, чистыми руками", — рассказывает она.
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 7
Элементы декора Янтарной комнаты в реставрационной мастерской на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
4 из 7
Фрагмент исходного материала, используемого для восстановления элементов декора Янтарной комнаты, в реставрационной мастерской на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
5 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
6 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
7 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 7
Элементы декора Янтарной комнаты в реставрационной мастерской на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
4 из 7
Фрагмент исходного материала, используемого для восстановления элементов декора Янтарной комнаты, в реставрационной мастерской на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
5 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской демонстрирует один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
6 из 7
Сотрудник реставрационной мастерской во время восстановления одного из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
7 из 7
По словам мастера, сложнее всего делать гравировку и резьбу на мелких деталях. Для самой тонкой работы Наталия использует "царапки" — инструменты, созданные из лезвия и старого грифельного карандаша. Также нужны микроскоп, яркое освещение и бормашина.
Затем детали из янтаря покрывают порошковыми красителями, разведенными водой и спиртом, придавая им красный, терракотовый или бордовые оттенки.
"Камень выгорает от времени. Но у нас уже 20 лет стоит и пока не выгорел за счет насыщенных оттенков и окон с защитой от ультрафиолетовых лучей", — говорит реставратор.
Сотрудники реставрационной мастерской во время восстановления элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 3
Картина в реставрационной мастерской на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 3
Сотрудник реставрационной мастерской покрывает воском один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 3
Сотрудники реставрационной мастерской во время восстановления элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 3
Картина в реставрационной мастерской на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 3
Сотрудник реставрационной мастерской покрывает воском один из элементов декора Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 3
Чтобы янтарь сверкал и был виден рисунок, под прозрачные пластины подкладывают позолоченную фольгу.
"Это были счастливые годы. Много всяких событий, открытий чудных, интересных людей. Споры, обсуждения, советы", — вспоминал Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской.
На "восьмое чудо света" ежегодно приезжают посмотреть миллионы туристов.
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 3
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 3
Картина в Янтарной комнате на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 3
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
1 из 3
Интерьер Янтарной комнаты на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
2 из 3
Картина в Янтарной комнате на территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
3 из 3
Из оригинальных вещей в Янтарной комнате сохранились комод, собранный из разных пород дерева, и флорентийская мозаика "Осязание и обоняние" 1740 годов (единственная из утраченных во Вторую мировую войну и возвращенная в Россию в 2000-м). Последняя обычно хранится в фонде, но к юбилею ее выставили в янтарных интерьерах.
Она стоит рядом с точной копией мозаики, воссозданной российскими реставраторами. Различий почти не видно.
То же самое и с воссозданной комнатой, которая отмечает 20-летие, но удивительным образом переносит гостей музея на три столетия назад.