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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
10:30 31.05.2023 (обновлено: 10:47 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kitay-1875246364.html
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай - РИА Новости, 31.05.2023
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 июня увеличит количество рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с трех до четырех в неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:30
2023-05-31T10:47
туризм
пекин
шанхай
гуанчжоу
аэрофлот
куда можно лететь
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 июня увеличит количество рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с трех до четырех в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что в Пекин рейсы будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Гуанчжоу – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Выполняться рейсы будут на широкофюзеляжных Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке.Для въезда в Китай, пока не заработал групповой безвиз, всем россиянам нужна виза: туристическая, бизнес, студенческая или рабочая. Также пока требуется антиген-тест на COVID-19, сделанный за 24 часа до вылета. Въехать в Китай можно еще одним способом: по визе по прилете в Шанхай (стоимость 150 долларов, оформляется примерно две недели).
https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html
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пекин, шанхай, гуанчжоу, аэрофлот, куда можно лететь, туризм, новости - туризм, китай
Туризм, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Аэрофлот, куда можно лететь, Туризм, Новости - Туризм, Китай
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай

"Аэрофлот" со 2 июня увеличит количество рейсов в Китай

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДевушки фотографируются на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Девушки фотографируются на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 июня увеличит количество рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с трех до четырех в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что в Пекин рейсы будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Гуанчжоу – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Выполняться рейсы будут на широкофюзеляжных Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке.
Для въезда в Китай, пока не заработал групповой безвиз, всем россиянам нужна виза: туристическая, бизнес, студенческая или рабочая. Также пока требуется антиген-тест на COVID-19, сделанный за 24 часа до вылета. Въехать в Китай можно еще одним способом: по визе по прилете в Шанхай (стоимость 150 долларов, оформляется примерно две недели).
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ТуризмПекинШанхайГуанчжоуАэрофлоткуда можно лететьТуризмНовости - ТуризмКитай
 
 
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