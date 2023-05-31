https://ria.ru/20230531/kitay-1875246364.html

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай - РИА Новости, 31.05.2023

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Китай

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 июня увеличит количество рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с трех до четырех в неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:30

2023-05-31T10:30

2023-05-31T10:47

туризм

пекин

шанхай

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со 2 июня увеличит количество рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу с трех до четырех в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что в Пекин рейсы будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Гуанчжоу – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Выполняться рейсы будут на широкофюзеляжных Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке.Для въезда в Китай, пока не заработал групповой безвиз, всем россиянам нужна виза: туристическая, бизнес, студенческая или рабочая. Также пока требуется антиген-тест на COVID-19, сделанный за 24 часа до вылета. Въехать в Китай можно еще одним способом: по визе по прилете в Шанхай (стоимость 150 долларов, оформляется примерно две недели).

https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

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