https://ria.ru/20230523/kitay-1873614079.html

Россия ждет от Китая списка туроператоров для безвизовых групповых поездок

Россия ждет от Китая списка туроператоров для безвизовых групповых поездок - РИА Новости, 23.05.2023

Россия ждет от Китая списка туроператоров для безвизовых групповых поездок

Министерство экономического развития России в ближайшее время ожидает от китайской стороны списка туроператоров для начала безвизовых групповых поездок, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:13

2023-05-23T14:13

2023-05-23T14:13

туризм

новости - туризм

россия

китай

москва

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Министерство экономического развития России в ближайшее время ожидает от китайской стороны списка туроператоров для начала безвизовых групповых поездок, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на профильной сессии двустороннего бизнес-форума. "Мы готовы возобновить работу в рамках соглашения между правительствами наших стран о безвизовых групповых турпоездках. Это базовое, необходимое решение для наращивания турпотоков. Буквально на прошлой неделе отправили в Китай список туристических организаций, которые готовы к приему китайских гостей на 2023-2024 год. Ждем аналогичный список с китайской стороны, чтобы это соглашение в полном объеме заработало", – сказал Решетников. "Мы с китайскими коллегами работаем, чтобы в ближайшее время обменяться этими перечнями", – добавил он. Решетников также отметил важность наращивания перевозки между Россией и Китаем. "Сейчас у нас около 30 прямых авиарейсов в Китай каждую неделю – из разных городов: и Москвы, и Санкт-Петербурга, и Дальнего Востока, Сибири. Пока этого достаточно. Но мы понимаем, что по мере роста турпотока понадобятся новые рейсы... Мы проводим работу по выкупу бортов из лизинга, чтобы их спокойно использовать. Плюс, конечно, полеты китайских компаний мы будем приветствовать", – сказал министр.В феврале в Минэкономразвития сообщали, что соглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию.

https://ria.ru/20230519/poezdki-1872887817.html

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новости - туризм, россия, китай, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм