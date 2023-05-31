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Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы - РИА Новости, 31.05.2023
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16:25 31.05.2023 (обновлено: 16:49 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы - РИА Новости, 31.05.2023
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы
В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС может произойти катастрофа более масштабная, чем в Чернобыле в 1986 году или в Фукусиме в 2011-м, рассказали... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:25
2023-05-31T16:49
в мире
киев
днепр (город)
чернобыльская аэс
росэнергоатом
запорожская аэс
фукусима (префектура)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС может произойти катастрофа более масштабная, чем в Чернобыле в 1986 году или в Фукусиме в 2011-м, рассказали сотрудники станции британскому телеканалу Sky News. "Уровень радиоактивного загрязнения &lt;...&gt; Самое главное, загрязнена будет территория в тысячи квадратных километров суши и моря &lt;...&gt; Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля," — сказал один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным. Другой пожаловался на нехватку работников на электростанции. По словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, Киев фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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киев
днепр (город)
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в мире, киев, днепр (город), чернобыльская аэс, росэнергоатом, запорожская аэс, фукусима (префектура)
В мире, Киев, Днепр (город), Чернобыльская АЭС, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Фукусима (префектура)
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

Sky News: сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС может произойти катастрофа более масштабная, чем в Чернобыле в 1986 году или в Фукусиме в 2011-м, рассказали сотрудники станции британскому телеканалу Sky News.
"Уровень радиоактивного загрязнения <...> Самое главное, загрязнена будет территория в тысячи квадратных километров суши и моря <...> Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля," — сказал один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным.
Другой пожаловался на нехватку работников на электростанции. По словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, Киев фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Небензя пообещал жесткий ответ на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар
30 мая, 22:42
 
В миреКиевДнепр (город)Чернобыльская АЭСРосэнергоатомЗапорожская АЭСФукусима (префектура)
 
 
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