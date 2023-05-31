https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы - РИА Новости, 31.05.2023

Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС может произойти катастрофа более масштабная, чем в Чернобыле в 1986 году или в Фукусиме в 2011-м, рассказали... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:25

2023-05-31T16:25

2023-05-31T16:49

в мире

киев

днепр (город)

чернобыльская аэс

росэнергоатом

запорожская аэс

фукусима (префектура)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС может произойти катастрофа более масштабная, чем в Чернобыле в 1986 году или в Фукусиме в 2011-м, рассказали сотрудники станции британскому телеканалу Sky News. "Уровень радиоактивного загрязнения <...> Самое главное, загрязнена будет территория в тысячи квадратных километров суши и моря <...> Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля," — сказал один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным. Другой пожаловался на нехватку работников на электростанции. По словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, Киев фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. В МИД подчеркивали, что это потребовалось, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html

киев

днепр (город)

фукусима (префектура)

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в мире, киев, днепр (город), чернобыльская аэс, росэнергоатом, запорожская аэс, фукусима (префектура)