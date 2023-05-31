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Минцифры предложило создать государственную концепцию по работе с ИИ - РИА Новости, 31.05.2023
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21:27 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ii-1875420224.html
Минцифры предложило создать государственную концепцию по работе с ИИ
Минцифры предложило создать государственную концепцию по работе с ИИ - РИА Новости, 31.05.2023
Минцифры предложило создать государственную концепцию по работе с ИИ
Минцифры России предложило создать концепцию по работе с искусственным интеллектом, которая дополнила бы решения, запланированные в рамках национальной... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:27
2023-05-31T21:27
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
искусственный интеллект
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Минцифры России предложило создать концепцию по работе с искусственным интеллектом, которая дополнила бы решения, запланированные в рамках национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, заявил замглавы министерства Григорий Борисенко. "Как нам кажется, дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта является создание такого инструментария большого, набора компетенций, инструментов и технологий, которые бы позволяли всем участникам процесса черпать оттуда ресурсы, компетенции и технологии с тем, чтобы проходить жизненный цикл постановки задач и получения конечного результата внедренного решения, и не останавливаться на этом пути", - сказал Борисенко в ходе выступления на конференции ЦИПР-2023. Он отметил, что для создания такой "коробки с инструментами" предлагается концепция, которую, например, можно назвать - "государственная концепция по искусственному интеллекту". "Это не новая система, которую мы собираемся проектировать. Это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив. Это подход к тому, чтобы те текущие проекты, которые сейчас реализуются, оставляли артефакты и подготавливали основу для реализации смежных инициатив", - пояснил Борисенко. По его словам, создание такой платформы решает, в том числе, большинство тех задач, которые заявлены в рамках стратегии развития искусственного интеллекта. "Подобная платформа дополнит те решения, которые запланированы в рамках стратегии", - отметил он. В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
https://ria.ru/20230531/ii-1875397990.html
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), искусственный интеллект
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Искусственный интеллект
Минцифры предложило создать государственную концепцию по работе с ИИ

Минцифры предложило создать концепцию по работе с ИИ, дополняющую нацстратегию

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Минцифры России предложило создать концепцию по работе с искусственным интеллектом, которая дополнила бы решения, запланированные в рамках национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, заявил замглавы министерства Григорий Борисенко.
"Как нам кажется, дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта является создание такого инструментария большого, набора компетенций, инструментов и технологий, которые бы позволяли всем участникам процесса черпать оттуда ресурсы, компетенции и технологии с тем, чтобы проходить жизненный цикл постановки задач и получения конечного результата внедренного решения, и не останавливаться на этом пути", - сказал Борисенко в ходе выступления на конференции ЦИПР-2023.
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Он отметил, что для создания такой "коробки с инструментами" предлагается концепция, которую, например, можно назвать - "государственная концепция по искусственному интеллекту".
"Это не новая система, которую мы собираемся проектировать. Это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив. Это подход к тому, чтобы те текущие проекты, которые сейчас реализуются, оставляли артефакты и подготавливали основу для реализации смежных инициатив", - пояснил Борисенко.
По его словам, создание такой платформы решает, в том числе, большинство тех задач, которые заявлены в рамках стратегии развития искусственного интеллекта. "Подобная платформа дополнит те решения, которые запланированы в рамках стратегии", - отметил он.
В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
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