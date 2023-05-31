https://ria.ru/20230531/igrushki-1875320760.html

Матвиенко призвала производить в России национально ориентированные игрушки

Матвиенко призвала производить в России национально ориентированные игрушки - РИА Новости, 31.05.2023

Матвиенко призвала производить в России национально ориентированные игрушки

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила оказать поддержку Ассоциации производителей детских товаров, отметив, что нам нужны национально ориентированные... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила оказать поддержку Ассоциации производителей детских товаров, отметив, что нам нужны национально ориентированные игрушки, развивающие, интеллектуальные. "По итогам объективно непростого, сложного прошлого года, наши компании сумели не только сохранить, но и увеличить производство по целому ряду направлений. Это особенно важно в тех условиях, когда ведущие мировые поставщики детских игрушек, детских товаров ушли с нашего рынка", - сказала политик в ходе торжественной церемонии награждения Национальной премией в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок". Матвиенко отметила, что предпринимается много усилий по поручению президента РФ, правительства, чтобы обеспечить технологический суверенитет России, чтобы наша страна оставалась ведущей инновационной, научной державой. "Но даже в индустрии детских товаров мы были столь зависимы, что это просто непростительно, и сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьезное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные", - подчеркнула она. По словам Матвиенко, есть много задумок, идей, и здесь, "конечно, ассоциации, производителям (детских товаров) нужна дополнительная поддержка". Она напомнила, что на церемонии присутствуют представители Минпромторга. "Я надеюсь, что с этой задачей мы все вместе справимся", - заключила политик. "Золотой медвежонок" - главная отраслевая премия в сфере товаров и услуг для детей в стране. Проводится ежегодно с 2010 года. Победителей определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет. На основе многогранной оценки номинантов премии эксперты определяют именно ту продукцию или услугу, которая является лучшим образцом продуманности, функциональности, полезности, качества и непременно безопасности для детей.

https://ria.ru/20230125/igrushki-1847250530.html

https://ria.ru/20230107/igrushki-1840302594.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество