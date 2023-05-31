https://ria.ru/20230531/igristoe-1865651751.html

Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать

Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать - РИА Новости, 31.05.2023

Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать

Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить.

2023-05-31T14:00

2023-05-31T14:00

2023-05-31T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

виноделие

роскачество

игристое вино

абрау-дюрсо

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Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить. audio/mpeg

Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить. audio/mpeg

Эксперт эпизода - президент компании "Абрау Дюрсо" Павел Титов. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, виноделие, роскачество, игристое вино, абрау-дюрсо, аудио