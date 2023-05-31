Рейтинг@Mail.ru
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/igristoe-1865651751.html
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать - РИА Новости, 31.05.2023
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать
Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить.
2023-05-31T14:00
2023-05-31T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
вино
виноделие
роскачество
игристое вино
абрау-дюрсо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865651487_0:23:707:421_1920x0_80_0_0_d8d70ee06d546235089c543002112d6a.png
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать
Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить.
audio/mpeg
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать
Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - президент компании "Абрау Дюрсо" Павел Титов. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865651487_58:0:649:443_1920x0_80_0_0_e438614b84802c9d33bf5ea48c89ba72.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, вино, виноделие, роскачество, игристое вино, абрау-дюрсо, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Вино, Виноделие, Роскачество, Игристое вино, Абрау-Дюрсо
Сомелье-фрилансер

Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать

Сомелье-фрилансер
Игристое. Зачем его придумали - и как теперь правильно открывать
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Почему готовился к казни изобретатель игристого - монах Пьер Периньон, когда вино с пузырьками появилось в России, что такое "метод по-казачьи" и как связаны красные игристые вина с кукурузой. Из каких автохтонных сортов делают шампанское в России, почему производства игристых в два раза дороже тихих, и главное – как открыть бутылку и выжить.
Эксперт эпизода - президент компании "Абрау Дюрсо" Павел Титов.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".
Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
________
Монтаж: Олег Чижов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Сомелье-фрилансерПодкастВиноВиноделиеРоскачествоИгристое виноАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала