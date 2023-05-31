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Киев получил новый американский грант на 1,25 миллиарда долларов

Киев получил новый американский грант на 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 31.05.2023

Киев получил новый американский грант на 1,25 миллиарда долларов

Украина получила от США новый грант в размере 1,25 миллиарда долларов, сообщили в среду в украинском министерстве финансов. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:36

2023-05-31T16:36

2023-05-31T16:47

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сша

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сергей марченко

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Украина получила от США новый грант в размере 1,25 миллиарда долларов, сообщили в среду в украинском министерстве финансов."От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 миллиардов долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. В 2023 году Украина получила уже 6 миллиардов долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным минфина, средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, а именно: на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.Ранее минфин сообщал, что Украина подписала соглашение о получении второго гранта на 2,5 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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киев, украина, сша, в мире, сергей марченко, всемирный банк