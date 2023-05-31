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Шойгу вручил в Москве госнаграды героям спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 31.05.2023 (обновлено: 10:10 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/gosnagrady-1875235127.html
Шойгу вручил в Москве госнаграды героям спецоперации
Шойгу вручил в Москве госнаграды героям спецоперации - РИА Новости, 31.05.2023
Шойгу вручил в Москве госнаграды героям спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил государственные награды героям спецоперации, следует из... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:40
2023-05-31T10:10
специальная военная операция на украине
москва
сергей шойгу
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил государственные награды героям спецоперации, следует из опубликованного Минобороны видео. "Прежде всего хотел бы поздравить наших сегодняшних награжденных, тех, кто получили высокие звания Героя Российской Федерации, другие государственные награды. Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками", - заявил Шойгу на награждении. Как рассказали в ведомстве, старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев удостоен "Золотой Звезды" за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским войскам территорий – он спас более 50 военнослужащих. Удостоенный звезды Героя России капитан Тимур Дудкин заманил противника в огневой мешок, где враг и был уничтожен. В ходе наступления подразделение Дудкина также подбило 15 танков, 4 БТР и 5 БМП. Кроме того, за грамотные и умелые действия, которые обеспечили прорыв штурмовых групп, вручен знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву. Его экипаж уничтожил живую силу противника, 8 огневых точек и два кочующих миномета украинских войск.
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Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации
Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации
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москва, сергей шойгу, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Шойгу, Национальный центр управления обороной РФ
Шойгу вручил в Москве госнаграды героям спецоперации

Глава Минобороны Шойгу вручил в Москве государственные награды героям спецоперации

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил государственные награды героям спецоперации, следует из опубликованного Минобороны видео.
«
"Прежде всего хотел бы поздравить наших сегодняшних награжденных, тех, кто получили высокие звания Героя Российской Федерации, другие государственные награды. Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками", - заявил Шойгу на награждении.
Как рассказали в ведомстве, старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев удостоен "Золотой Звезды" за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским войскам территорий – он спас более 50 военнослужащих.
Удостоенный звезды Героя России капитан Тимур Дудкин заманил противника в огневой мешок, где враг и был уничтожен. В ходе наступления подразделение Дудкина также подбило 15 танков, 4 БТР и 5 БМП.
Кроме того, за грамотные и умелые действия, которые обеспечили прорыв штурмовых групп, вручен знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву. Его экипаж уничтожил живую силу противника, 8 огневых точек и два кочующих миномета украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей ШойгуНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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