https://ria.ru/20230531/gensek-1875337768.html
Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО
Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО - РИА Новости, 31.05.2023
Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она не входит в список кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, передает в среду агентство Рейтер. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:15
2023-05-31T15:15
2023-05-31T15:15
в мире
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ЦЮРИХ, 31 мая – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она не входит в список кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, передает в среду агентство Рейтер. "Я не являюсь кандидатом на эту должность", - приводятся слова Фредериксен в сообщении. На прошлой неделе газета Politico сообщила, что премьер Дании серьезно рассматривается на роль нового генсека НАТО. По данным газеты, Фредериксен подходит по нескольким параметрам: в странах НАТО ищут кандидата, который бы был лидером правительства, а кроме того активно поддерживают назначение на роль генсека женщины. Срок полномочий действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга заканчивается в конце сентября, при этом не исключается, что он останется на посту еще несколько месяцев - до того, как союзники по альянсу согласуют новое назначение.
https://ria.ru/20230531/kuleba-1875241693.html
https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html
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в мире, дания, метте фредериксен, нато, йенс столтенберг
В мире, Дания, Метте Фредериксен, НАТО, Йенс Столтенберг
Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО
Премьер Дании Фредериксен заявила, что не является кандидатом на пост генсека НАТО