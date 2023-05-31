https://ria.ru/20230531/gensek-1875337768.html

Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО

Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО - РИА Новости, 31.05.2023

Премьер Дании опровергла информацию о кандидатуре на пост генсека НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она не входит в список кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, передает в среду агентство Рейтер. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:15

2023-05-31T15:15

2023-05-31T15:15

в мире

дания

метте фредериксен

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852404016_0:68:2984:1746_1920x0_80_0_0_ec163002059eeefbe067cb37a5e52616.jpg

ЦЮРИХ, 31 мая – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она не входит в список кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, передает в среду агентство Рейтер. "Я не являюсь кандидатом на эту должность", - приводятся слова Фредериксен в сообщении. На прошлой неделе газета Politico сообщила, что премьер Дании серьезно рассматривается на роль нового генсека НАТО. По данным газеты, Фредериксен подходит по нескольким параметрам: в странах НАТО ищут кандидата, который бы был лидером правительства, а кроме того активно поддерживают назначение на роль генсека женщины. Срок полномочий действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга заканчивается в конце сентября, при этом не исключается, что он останется на посту еще несколько месяцев - до того, как союзники по альянсу согласуют новое назначение.

https://ria.ru/20230531/kuleba-1875241693.html

https://ria.ru/20230521/evrosoyuz-1873134579.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, метте фредериксен, нато, йенс столтенберг