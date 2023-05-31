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В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023
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Республика Татарстан
 
21:51 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/fond-1875422707.html
В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества"
В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023
В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества"
Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в среду в Казани, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:51
2023-05-31T21:51
республика татарстан
казань
россия
рустам минниханов
владимир путин
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в среду в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Сегодня мы открываем филиал в Татарстане. Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений нашей работы. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки", - сказал на открытии филиала глава Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель республики отметил, что помещение для филиала фонда площадью 550 квадратных метров подобрано с учетом современных функциональных требований, в том числе транспортной логистики для всех категорий граждан. Здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. По словам Минниханова, впереди большая и ответственная работа: ни одна проблема или сложная жизненная ситуация участников спецоперации не должна оставаться без внимания. "Будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда… Уверен, что мы будем опираться не только на средства фонда, но и республика окажет всю необходимую поддержку филиалу. Думаю, что и со стороны наших городов и районов также будет оказана вся необходимая помощь для бойцов и их семей, нуждающихся в поддержке", - добавил глава Татарстана. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Казани расположен на двух этажах дворца культуры химиков. Здесь размещены кабинеты социальных координаторов, групп психологической помощи и юридического сопровождения, конференц-зал и другие службы. Первых посетителей филиал примет 1 июня. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ.
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казань, россия, рустам минниханов, владимир путин
Республика Татарстан, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин
В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

В Казани открыли филиал государственного фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Александр ВильфВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Вид на Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в среду в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня мы открываем филиал в Татарстане. Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений нашей работы. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки", - сказал на открытии филиала глава Татарстана Рустам Минниханов.
Руководитель республики отметил, что помещение для филиала фонда площадью 550 квадратных метров подобрано с учетом современных функциональных требований, в том числе транспортной логистики для всех категорий граждан. Здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
По словам Минниханова, впереди большая и ответственная работа: ни одна проблема или сложная жизненная ситуация участников спецоперации не должна оставаться без внимания.
"Будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда… Уверен, что мы будем опираться не только на средства фонда, но и республика окажет всю необходимую поддержку филиалу. Думаю, что и со стороны наших городов и районов также будет оказана вся необходимая помощь для бойцов и их семей, нуждающихся в поддержке", - добавил глава Татарстана.
Филиал фонда "Защитники Отечества" в Казани расположен на двух этажах дворца культуры химиков. Здесь размещены кабинеты социальных координаторов, групп психологической помощи и юридического сопровождения, конференц-зал и другие службы. Первых посетителей филиал примет 1 июня.
Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ.
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