https://ria.ru/20230531/fond-1875422707.html

В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023

В Казани открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в среду в Казани, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:51

2023-05-31T21:51

2023-05-31T21:51

республика татарстан

казань

россия

рустам минниханов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/81/1533508173_4:0:1497:840_1920x0_80_0_0_fbdb9eead4f834d33c8680c947bbb21f.jpg

КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылся в среду в Казани, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Сегодня мы открываем филиал в Татарстане. Это даст дополнительную возможность решать вопросы ветеранов СВО системно и на высоком уровне. Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений нашей работы. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки", - сказал на открытии филиала глава Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель республики отметил, что помещение для филиала фонда площадью 550 квадратных метров подобрано с учетом современных функциональных требований, в том числе транспортной логистики для всех категорий граждан. Здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. По словам Минниханова, впереди большая и ответственная работа: ни одна проблема или сложная жизненная ситуация участников спецоперации не должна оставаться без внимания. "Будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда… Уверен, что мы будем опираться не только на средства фонда, но и республика окажет всю необходимую поддержку филиалу. Думаю, что и со стороны наших городов и районов также будет оказана вся необходимая помощь для бойцов и их семей, нуждающихся в поддержке", - добавил глава Татарстана. Филиал фонда "Защитники Отечества" в Казани расположен на двух этажах дворца культуры химиков. Здесь размещены кабинеты социальных координаторов, групп психологической помощи и юридического сопровождения, конференц-зал и другие службы. Первых посетителей филиал примет 1 июня. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ.

https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, рустам минниханов, владимир путин