https://ria.ru/20230531/fond-1875422061.html

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открыли в Мордовии

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открыли в Мордовии - РИА Новости, 31.05.2023

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открыли в Мордовии

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:41

2023-05-31T21:41

2023-05-31T21:41

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии Артем Здунов лично оценил готовность филиала фонда к оказанию комплексной поддержки ветеранам и участникам специальной военной операции, членам их семей. "Задача, которую решает фонд по поддержке участников СВО и членов их семей, очень масштабная. Специальная военная операция не где-то далеко, она касается каждого из нас, каждой семьи. Участники СВО – наши родные, наши друзья, коллеги, соседи. И мы выполняем решение президента России по запросу нашего общества. Важно, что фонд создан уже сейчас и в одном месте можно получить ответы на все вопросы – от юридической поддержки, психологической до медицинской реабилитации, трудоустройства и так далее", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Председатель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Ольга Соболева отметила своевременность открытия фонда, подчеркнув, что важно окружить заботой каждого бойца, и отметив, что "предстоит поистине ювелирная работа – сопровождение социального координатора, помощь в обучении, организация психологической, юридической помощи". По словам первого заместителя председателя правительства Мордовии, руководителя межведомственной комиссии по поддержке участников спецоперации Галины Лотвановой, в ходе опроса были определены наиболее востребованные у посетителей фонда направления. "Это - юридический блок, он уже укомплектован пятью высококлассными специалистами, второй – медицинский, все, что связано с медико-социальной экспертизой, направлением на лечение и реабилитацию, обеспечением медикаментами. Третье – комплексное сопровождение по мерам соцподдержки, для этого в фонде на постоянной основе работают соответствующие специалисты", - приводятся в сообщении слова Лотвановой.

https://ria.ru/20230504/taynik-1869612441.html

https://ria.ru/20230530/mordoviya-1875070430.html

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россия, артем здунов, республика мордовия