https://ria.ru/20230531/fond-1875392029.html
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске - РИА Новости, 31.05.2023
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:05
2023-05-31T18:05
2023-05-31T18:17
удмуртская республика
ижевск
россия
александр бречалов
владимир путин
сергей кириенко
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, сообщили в пресс-службе руководителя республики. "Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл сегодня, 31 мая, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Ижевске. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской, социальной, психологической, в режиме "одного окна", - говорится в сообщении. Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас в республике алгоритм помощи участникам СВО и членам их семей уже наработан. Действует комплексная система поддержки муниципалитетов и правительства, МФЦ, социальных и медицинских служб. Мы выбрали адресный подход к решению вопросов, потому что в каждой семье разная ситуация. Теперь филиал фонда станет мощной платформой для консолидации всех усилий", - приводятся слова Бречалова. Глава региона рассказал, что единая локация будет работать больше как колл-центр, где найдётся место каждому, кто обратился за поддержкой. "Вместе с тем мы продолжаем участвовать в благотворительных акциях, собираем гуманитарные грузы и дополнительные средства по заявкам для наших бойцов – медикаменты, различное оборудование, пиломатериалы, автомобили", - добавил Бречалов. По данным властей, филиал госфонда располагается на Центральной площади Ижевска, здесь предусмотрели и коворк-зону, и зону для общения с психологом, и детскую зону. Для работы в удмуртском филиале подготовку прошли 36 социальных координаторов, которые будут работать по всей республике. Среди них есть ветераны СВО, жены и матери участников боевых действий. К концу года количество социальных координаторов планируется увеличить до 80 человек.
https://ria.ru/20230524/udmurtiya-1873860744.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин, сергей кириенко, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Удмуртская Республика, Ижевск, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске
Бречалов открыл региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске
УФА, 31 мая – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, сообщили в пресс-службе
руководителя республики.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл сегодня, 31 мая, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Ижевске. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской, социальной, психологической, в режиме "одного окна", - говорится в сообщении.
Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина
. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"У нас в республике алгоритм помощи участникам СВО и членам их семей уже наработан. Действует комплексная система поддержки муниципалитетов и правительства, МФЦ, социальных и медицинских служб. Мы выбрали адресный подход к решению вопросов, потому что в каждой семье разная ситуация. Теперь филиал фонда станет мощной платформой для консолидации всех усилий", - приводятся слова Бречалова.
Глава региона рассказал, что единая локация будет работать больше как колл-центр, где найдётся место каждому, кто обратился за поддержкой. "Вместе с тем мы продолжаем участвовать в благотворительных акциях, собираем гуманитарные грузы и дополнительные средства по заявкам для наших бойцов – медикаменты, различное оборудование, пиломатериалы, автомобили", - добавил Бречалов.
По данным властей, филиал госфонда располагается на Центральной площади Ижевска, здесь предусмотрели и коворк-зону, и зону для общения с психологом, и детскую зону. Для работы в удмуртском филиале подготовку прошли 36 социальных координаторов, которые будут работать по всей республике. Среди них есть ветераны СВО, жены и матери участников боевых действий. К концу года количество социальных координаторов планируется увеличить до 80 человек.
Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске