https://ria.ru/20230531/fond-1875392029.html

Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске

Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске - РИА Новости, 31.05.2023

Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:05

2023-05-31T18:05

2023-05-31T18:17

удмуртская республика

ижевск

россия

александр бречалов

владимир путин

сергей кириенко

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, сообщили в пресс-службе руководителя республики. "Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл сегодня, 31 мая, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Ижевске. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской, социальной, психологической, в режиме "одного окна", - говорится в сообщении. Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас в республике алгоритм помощи участникам СВО и членам их семей уже наработан. Действует комплексная система поддержки муниципалитетов и правительства, МФЦ, социальных и медицинских служб. Мы выбрали адресный подход к решению вопросов, потому что в каждой семье разная ситуация. Теперь филиал фонда станет мощной платформой для консолидации всех усилий", - приводятся слова Бречалова. Глава региона рассказал, что единая локация будет работать больше как колл-центр, где найдётся место каждому, кто обратился за поддержкой. "Вместе с тем мы продолжаем участвовать в благотворительных акциях, собираем гуманитарные грузы и дополнительные средства по заявкам для наших бойцов – медикаменты, различное оборудование, пиломатериалы, автомобили", - добавил Бречалов. По данным властей, филиал госфонда располагается на Центральной площади Ижевска, здесь предусмотрели и коворк-зону, и зону для общения с психологом, и детскую зону. Для работы в удмуртском филиале подготовку прошли 36 социальных координаторов, которые будут работать по всей республике. Среди них есть ветераны СВО, жены и матери участников боевых действий. К концу года количество социальных координаторов планируется увеличить до 80 человек.

https://ria.ru/20230524/udmurtiya-1873860744.html

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ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин, сергей кириенко, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"