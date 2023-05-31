Рейтинг@Mail.ru
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
18:05 31.05.2023 (обновлено: 18:17 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/fond-1875392029.html
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске - РИА Новости, 31.05.2023
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:05
2023-05-31T18:17
удмуртская республика
ижевск
россия
александр бречалов
владимир путин
сергей кириенко
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, сообщили в пресс-службе руководителя республики. "Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл сегодня, 31 мая, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Ижевске. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской, социальной, психологической, в режиме "одного окна", - говорится в сообщении. Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У нас в республике алгоритм помощи участникам СВО и членам их семей уже наработан. Действует комплексная система поддержки муниципалитетов и правительства, МФЦ, социальных и медицинских служб. Мы выбрали адресный подход к решению вопросов, потому что в каждой семье разная ситуация. Теперь филиал фонда станет мощной платформой для консолидации всех усилий", - приводятся слова Бречалова. Глава региона рассказал, что единая локация будет работать больше как колл-центр, где найдётся место каждому, кто обратился за поддержкой. "Вместе с тем мы продолжаем участвовать в благотворительных акциях, собираем гуманитарные грузы и дополнительные средства по заявкам для наших бойцов – медикаменты, различное оборудование, пиломатериалы, автомобили", - добавил Бречалов. По данным властей, филиал госфонда располагается на Центральной площади Ижевска, здесь предусмотрели и коворк-зону, и зону для общения с психологом, и детскую зону. Для работы в удмуртском филиале подготовку прошли 36 социальных координаторов, которые будут работать по всей республике. Среди них есть ветераны СВО, жены и матери участников боевых действий. К концу года количество социальных координаторов планируется увеличить до 80 человек.
https://ria.ru/20230524/udmurtiya-1873860744.html
ижевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин, сергей кириенко, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Удмуртская Республика, Ижевск, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Бречалов открыл филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске

Бречалов открыл региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" в Ижевске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Ижевске региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", где будут социально сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл сегодня, 31 мая, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Ижевске. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской, социальной, психологической, в режиме "одного окна", - говорится в сообщении.
Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас в республике алгоритм помощи участникам СВО и членам их семей уже наработан. Действует комплексная система поддержки муниципалитетов и правительства, МФЦ, социальных и медицинских служб. Мы выбрали адресный подход к решению вопросов, потому что в каждой семье разная ситуация. Теперь филиал фонда станет мощной платформой для консолидации всех усилий", - приводятся слова Бречалова.
Глава региона рассказал, что единая локация будет работать больше как колл-центр, где найдётся место каждому, кто обратился за поддержкой. "Вместе с тем мы продолжаем участвовать в благотворительных акциях, собираем гуманитарные грузы и дополнительные средства по заявкам для наших бойцов – медикаменты, различное оборудование, пиломатериалы, автомобили", - добавил Бречалов.
По данным властей, филиал госфонда располагается на Центральной площади Ижевска, здесь предусмотрели и коворк-зону, и зону для общения с психологом, и детскую зону. Для работы в удмуртском филиале подготовку прошли 36 социальных координаторов, которые будут работать по всей республике. Среди них есть ветераны СВО, жены и матери участников боевых действий. К концу года количество социальных координаторов планируется увеличить до 80 человек.
Торжественная закладка капсулы времени, посвященная началу строительства Дворца единоборств в Ижевске - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Бречалов дал старт строительству Дворца единоборств в Ижевске
24 мая, 14:04
 
Удмуртская РеспубликаИжевскРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинСергей КириенкоФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала