https://ria.ru/20230531/filialy-1875394645.html

Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти

Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти - РИА Новости, 31.05.2023

Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти

Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:15

2023-05-31T18:15

2023-05-31T18:15

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

выборг

всеволожск

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

сво

спецоперация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и Всеволожске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на выборгской площадке фонда ведут прием специалисты медико-социальной экспертизы, психолого-психотерапевтической и юридической службы. Кроме того, в здании расположены учебные аудитории для проведения курсов переподготовки на новые профессии, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, помещения для отдыха, тихая библиотека, переговорная и комната для волонтеров."Такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и их семей. Здесь в режиме одного окна они могут получить любую консультацию и помощь. Наша задача — наполнить это здание жизнью, чтобы здесь было уютно и тепло", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывая филиал на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге.Вторая площадка фонда начала работу на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В филиале будет проходить подготовка участников специальной военной операции с инвалидностью, добавили в пресс-службе."Готовится к открытию третья площадка в Гатчине, которая станет центральной для фонда в регионе. Для сопровождения участников СВО в Ленинградской области прошли обучение 35 социальных координаторов", – уточнили в пресс-службе областной администрации.Там напомнили, что по указу президента России основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд во всех субъектах подготовил более трех тысяч социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html

ленинградская область

выборг

всеволожск

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, выборг, всеволожск, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация