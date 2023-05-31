https://ria.ru/20230531/filialy-1875394645.html
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти - РИА Новости, 31.05.2023
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти
Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:15
2023-05-31T18:15
2023-05-31T18:15
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
выборг
всеволожск
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и Всеволожске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на выборгской площадке фонда ведут прием специалисты медико-социальной экспертизы, психолого-психотерапевтической и юридической службы. Кроме того, в здании расположены учебные аудитории для проведения курсов переподготовки на новые профессии, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, помещения для отдыха, тихая библиотека, переговорная и комната для волонтеров."Такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и их семей. Здесь в режиме одного окна они могут получить любую консультацию и помощь. Наша задача — наполнить это здание жизнью, чтобы здесь было уютно и тепло", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывая филиал на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге.Вторая площадка фонда начала работу на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В филиале будет проходить подготовка участников специальной военной операции с инвалидностью, добавили в пресс-службе."Готовится к открытию третья площадка в Гатчине, которая станет центральной для фонда в регионе. Для сопровождения участников СВО в Ленинградской области прошли обучение 35 социальных координаторов", – уточнили в пресс-службе областной администрации.Там напомнили, что по указу президента России основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд во всех субъектах подготовил более трех тысяч социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, выборг, всеволожск, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Выборг, Всеволожск, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и Всеволожске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, на выборгской площадке фонда ведут прием специалисты медико-социальной экспертизы, психолого-психотерапевтической и юридической службы. Кроме того, в здании расположены учебные аудитории для проведения курсов переподготовки на новые профессии, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, помещения для отдыха, тихая библиотека, переговорная и комната для волонтеров.
"Такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и их семей. Здесь в режиме одного окна они могут получить любую консультацию и помощь. Наша задача — наполнить это здание жизнью, чтобы здесь было уютно и тепло", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
, открывая филиал на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге.
Вторая площадка фонда начала работу на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В филиале будет проходить подготовка участников специальной военной операции с инвалидностью, добавили в пресс-службе.
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
"Готовится к открытию третья площадка в Гатчине
, которая станет центральной для фонда в регионе. Для сопровождения участников СВО в Ленинградской области прошли обучение 35 социальных координаторов", – уточнили в пресс-службе областной администрации.
Там напомнили, что по указу президента России
основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд во всех субъектах подготовил более трех тысяч социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.