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Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти - РИА Новости, 31.05.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:15 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/filialy-1875394645.html
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти - РИА Новости, 31.05.2023
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти
Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:15
2023-05-31T18:15
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
выборг
всеволожск
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и Всеволожске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, на выборгской площадке фонда ведут прием специалисты медико-социальной экспертизы, психолого-психотерапевтической и юридической службы. Кроме того, в здании расположены учебные аудитории для проведения курсов переподготовки на новые профессии, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, помещения для отдыха, тихая библиотека, переговорная и комната для волонтеров."Такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и их семей. Здесь в режиме одного окна они могут получить любую консультацию и помощь. Наша задача — наполнить это здание жизнью, чтобы здесь было уютно и тепло", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывая филиал на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге.Вторая площадка фонда начала работу на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В филиале будет проходить подготовка участников специальной военной операции с инвалидностью, добавили в пресс-службе."Готовится к открытию третья площадка в Гатчине, которая станет центральной для фонда в регионе. Для сопровождения участников СВО в Ленинградской области прошли обучение 35 социальных координаторов", – уточнили в пресс-службе областной администрации.Там напомнили, что по указу президента России основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд во всех субъектах подготовил более трех тысяч социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html
ленинградская область
выборг
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ленинградская область, александр дрозденко, выборг, всеволожск, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Выборг, Всеволожск, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация

Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти

© Фото : Правительство Ленинградской областиСразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти
Сразу два филиала госфонда Защитники Отечества открылись в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Сразу два филиала госфонда "Защитники Отечества" открылись в Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Сразу два филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" открылись в Ленинградской области – в Выборге и Всеволожске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, на выборгской площадке фонда ведут прием специалисты медико-социальной экспертизы, психолого-психотерапевтической и юридической службы. Кроме того, в здании расположены учебные аудитории для проведения курсов переподготовки на новые профессии, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации, помещения для отдыха, тихая библиотека, переговорная и комната для волонтеров.
"Такой филиал — это родной дом для участников специальной военной операции и их семей. Здесь в режиме одного окна они могут получить любую консультацию и помощь. Наша задача — наполнить это здание жизнью, чтобы здесь было уютно и тепло", — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывая филиал на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции в Выборге.
Вторая площадка фонда начала работу на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. В филиале будет проходить подготовка участников специальной военной операции с инвалидностью, добавили в пресс-службе.
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
30 мая, 12:23
"Готовится к открытию третья площадка в Гатчине, которая станет центральной для фонда в регионе. Для сопровождения участников СВО в Ленинградской области прошли обучение 35 социальных координаторов", – уточнили в пресс-службе областной администрации.
Там напомнили, что по указу президента России основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для персонального сопровождения подопечных фонд во всех субъектах подготовил более трех тысяч социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВыборгВсеволожскФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"СВОСпецоперация
 
 
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