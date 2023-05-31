https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

У России появился неожиданный союзник — и, возможно, новый курорт

У России появился неожиданный союзник — и, возможно, новый курорт - РИА Новости, 31.05.2023

У России появился неожиданный союзник — и, возможно, новый курорт

Вроде бы ничем не привлекательная новость: сегодня Владимир Путин встретится в Кремле с Исайясом Афеверки, президентом государства Эритрея, впервые прибывшим в... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

2023-05-31T08:00

эритрея

россия

эфиопия

владимир путин

аналитика

оон

генеральная ассамблея оон

санкции

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Вроде бы ничем не привлекательная новость: сегодня Владимир Путин встретится в Кремле с Исайясом Афеверки, президентом государства Эритрея, впервые прибывшим в Москву с официальным визитом.Но 2 марта прошлого года на Генассамблее ООН вместе с Россией против резолюции с осуждением "агрессии против Украины" проголосовали всего четыре страны — и если о трех из них (Белоруссии, Сирии и КНДР) у нас имеют хоть какое-то представление практически все, то с четвертой, Эритреей, ситуация прямо противоположная. О ней ничего не знали 99,9 процента наших граждан. Ни о существовании далекой шестимиллионной африканской страны, ни о ее первом и единственном ныне уже 77-летнем правителе. И уж тем более никто не понимал, почему Эритрея поддержала Россию. К тому же в конце нулевых годов наше государство голосовало в ООН за санкции против этой страны.То есть все сразу же, конечно, объяснили западные медиа и их отечественные клоны: одна из самых закрытых и бедных стран мира, занимающая последние места во всевозможных рейтингах (от свободы слова до уровня доходов), решила воспользоваться моментом и подыграть России. Или даже так: вот какие теперь у России остались друзья, смотрите и ужасайтесь — Эритрея и КНДР! В те дни это неплохо заходило антипутинской публике даже у нас в стране, пока не выяснилось, что практически весь незападный мир не собирается ни записываться в наши враги, ни рвать с нами связи. Однако это не означает, что Россия может пренебречь Эритреей, наоборот, к ней стоит присмотреться повнимательнее.Занимающая южную часть западного побережья Красного моря Эритрея действительно очень закрытая от мира страна, но одновременно и древнейшая. Более того, именно на ее территории найдены кости первых людей, живших миллион лет назад, то есть это в некотором смысле колыбель человечества. А развитая цивилизация здесь была уже во времена Древнего Египта: и царица Савская, и царство Аксум — все это тоже связано с территорией Эритреи. Одна из первых стран, принявших христианство — от Византии, как и мы. И сейчас две трети эритрейцев христиане-монофизиты (куда ближе к православным, чем католики), а треть — мусульмане (притом что самый многочисленный народ Эритреи — тигре — имеет семитское происхождение). Страну завоевали арабы, она была под османами, египтянами, а в конце XIX века тут обосновались итальянцы. Но когда колонизаторы проиграли войну Эфиопии, Эритрея вошла в ее состав — без особого удовольствия, но на федеративных правах. Однако имперская Эфиопия отменила автономию своей приморской провинции — и в ответ началась партизанская война за независимость. Как раз тогда, в середине 60-х, к ней присоединился Исайяс Афеверки, чтобы спустя четверть века возглавить отделившуюся в итоге от Эфиопии страну.В 2009-м Эритрея вообще попала под ооновские санкции — в Совбезе их поддержали и западные страны, и Россия (Китай воздержался, тем самым пропустив резолюцию). Наказывали за все сразу: и за поддержку исламистов-сепаратистов в Сомали, и за претензии к Джибути. Но на самом деле — за противодействие попыткам Эфиопии установить свою гегемонию в регионе. В симпатиях стомиллионной Эфиопии были заинтересованы и Запад, и Россия — вот и получила Эритрея свои санкции.Впрочем, через девять лет Эритрея с Эфиопией помирились, санкции сняли, а пару лет назад Афеверки вообще помогал эфиопской армии в войне с мятежным штатом Тиграи. Сейчас война приостановлена, но никто не скажет, что в регионе установился прочный мир.А в прошлом году выяснилось, что в Асмэре (так называется эритрейская столица) не держат зла на Москву за голосование в ООН в 2009-м, и Эритрея смело встала на нашу сторону на Генассамблее. В январе этого года Асмэре впервые посетил Сергей Лавров, а теперь и Афеверки решил приехать в Россию, даже не дожидаясь июльского саммита Россия — Африка.Эритрея тщательно охраняет свой суверенитет от внешнего влияния: она не уступает не только Западу, но и дружественным арабским странам, и лишь Китай начал развивать там инфраструктурные проекты. С Россией крупных проектов раньше не было, но прошлогоднее голосование Эритреи в ООН говорит о более чем серьезном настрое Асмэре. И интерес Афеверки к России явно не ограничивается поставками оружия.У Эритреи есть прекрасные глубоководные порты на Красном море — и несколько лет назад о них уже заходила речь в связи с отношениями с Россией. Есть и бывшая советская военная база на островах — со времен советско-эфиопской дружбы. Есть и построенный нами в советские годы крупный нефтеперерабатывающий завод — заброшенный, но вполне пригодный к реконструкции. Есть и не уступающие египетским пляжи и коралловые рифы (даже само название страны означает на греческом "Красное море") — надо только создать туристическую инфраструктуру. И почему бы к этому не привлечь Россию?И вполне может быть, что со временем Эритрея станет для русских туристов вторым Египтом, а для российского флота надежным причалом в Красном море. Так что Путину и Афеверки будет что обсудить сегодня в Кремле.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

https://ria.ru/20211102/afrika-1757279199.html

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

эритрея

россия

эфиопия

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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эритрея, россия, эфиопия, владимир путин, аналитика, оон, генеральная ассамблея оон, санкции