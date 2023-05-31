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Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/donbass-1875313910.html
Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку
Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку - РИА Новости, 31.05.2023
Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску, заявил, что жители... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:53
2023-05-31T13:53
специальная военная операция на украине
общество
луганск
донецк
россия
дмитрий песков
лдпр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску, заявил, что жители проявляют абсолютное геройство за последние годы и мужество городов нужно отмечать. ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. "Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство за последние годы, за последние девять лет. Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новым еще двум другим регионам и ведется специальная военная операция. Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом, давайте дождемся пока поработают над этим наши законодатели", - сказал Песков. Город-герой - высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года - Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости - звание "Крепость-герой".
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общество, луганск, донецк, россия, дмитрий песков, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганск, Донецк, Россия, Дмитрий Песков, ЛДПР
Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку

Песков: мужество городов нужно отмечать, пусть этот вопрос проработают законодатели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Донецк
Стела на въезде в город Донецк - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела на въезде в город Донецк. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску, заявил, что жители проявляют абсолютное геройство за последние годы и мужество городов нужно отмечать.
ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей.
«
"Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство за последние годы, за последние девять лет. Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новым еще двум другим регионам и ведется специальная военная операция. Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом, давайте дождемся пока поработают над этим наши законодатели", - сказал Песков.
Город-герой - высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года - Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости - звание "Крепость-герой".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганскДонецкРоссияДмитрий ПесковЛДПР
 
 
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