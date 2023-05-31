https://ria.ru/20230531/donbass-1875313910.html

Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку

Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку - РИА Новости, 31.05.2023

Песков высказался об идее присвоить звание "Город-герой" Луганску и Донецку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску, заявил, что жители... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:53

2023-05-31T13:53

2023-05-31T13:53

специальная военная операция на украине

общество

луганск

донецк

россия

дмитрий песков

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130789/80/1307898088_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_f07b512e077961819c0859ff04a53e32.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску, заявил, что жители проявляют абсолютное геройство за последние годы и мужество городов нужно отмечать. ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. "Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютное геройство за последние годы, за последние девять лет. Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новым еще двум другим регионам и ведется специальная военная операция. Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом, давайте дождемся пока поработают над этим наши законодатели", - сказал Песков. Город-герой - высшая степень отличия, которую присваивали в СССР городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание города-героя было присвоено Ленинграду (с 1991 года - Санкт-Петербург), Севастополю, Волгограду, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску, Смоленску, а Брестской крепости - звание "Крепость-герой".

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

луганск

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганск, донецк, россия, дмитрий песков, лдпр