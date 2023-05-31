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Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня - РИА Новости, 31.05.2023
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03:00 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/defolt-1875217388.html
Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня
Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня - РИА Новости, 31.05.2023
Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня
Президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, сказала... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:00
2023-05-31T03:00
сша
джо байден
карин жан-пьер
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Законодатели в среду приступают к обсуждению инициативы, которая на два года отменяет потолок государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета. "Мы думаем, он (законопроект) пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня", - сказала Жан-Пьер в интервью телеканалу CNN. По расчетам министерства финансов, без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований США уже 5 июня окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик. В основу законопроекта легли компромиссные договоренности, которых на минувших выходных достигли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
https://ria.ru/20230529/defolt-1874858384.html
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сша, джо байден, карин жан-пьер, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире
США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США, В мире
Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня

Байден ожидает на подпись законопроект об избежании дефолта от конгресса до 5 июня

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Законодатели в среду приступают к обсуждению инициативы, которая на два года отменяет потолок государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета.
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"Мы думаем, он (законопроект) пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня", - сказала Жан-Пьер в интервью телеканалу CNN.
По расчетам министерства финансов, без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований США уже 5 июня окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик.
В основу законопроекта легли компромиссные договоренности, которых на минувших выходных достигли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
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СШАДжо БайденКарин Жан-ПьерКевин МаккартиПопытки изменить потолок госдолга СШАВ мире
 
 
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