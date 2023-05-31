https://ria.ru/20230531/defolt-1875217388.html

Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня

Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня - РИА Новости, 31.05.2023

Байден надеется подписать закон об избежании дефолта до 5 июня

Президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, сказала... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:00

2023-05-31T03:00

2023-05-31T03:00

сша

джо байден

карин жан-пьер

кевин маккарти

попытки изменить потолок госдолга сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Законодатели в среду приступают к обсуждению инициативы, которая на два года отменяет потолок государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета. "Мы думаем, он (законопроект) пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня", - сказала Жан-Пьер в интервью телеканалу CNN. По расчетам министерства финансов, без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований США уже 5 июня окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик. В основу законопроекта легли компромиссные договоренности, которых на минувших выходных достигли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

https://ria.ru/20230529/defolt-1874858384.html

https://ria.ru/20230528/defolt-1874610650.html

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сша, джо байден, карин жан-пьер, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире