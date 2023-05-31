https://ria.ru/20230531/dagestan-1875323792.html
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села - РИА Новости, 31.05.2023
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбана Байрамбегова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:34
2023-05-31T14:34
2023-05-31T14:50
происшествия
дербентский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбана Байрамбегова, сообщили РИА Новости в администрации района. Ранее в пресс-службе райадминистрации сообщили, что предполагаемый убийца Садик Таибов сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил Байрамбегова. "Подозреваемый в убийстве задержан. Дальнейшая информация уточняется", – сказал собеседник агентства. О мотивах преступления не сообщается. В следственном управлении СК РФ по Дагестану подтвердили информацию о задержании. "Подозреваемый в полиции, к нам еще не доставили", - сказали РИА Новости в пресс-службе управления.
https://ria.ru/20230531/srok-1875322697.html
дербентский район
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Подозреваемый в убийстве главы села о конфликте с жертвой
Подозреваемый в убийстве главы села о конфликте с жертвой
2023-05-31T14:34
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происшествия, дербентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Дербентский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села
В Дагестане задержали мужчину, который по телефону признался в убийстве главы села Рубас