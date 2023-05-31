https://ria.ru/20230531/bpla-1875390668.html

Систему противодействия БПЛА разработали в РТУ МИРЭА

Систему противодействия БПЛА разработали в РТУ МИРЭА - РИА Новости, 31.05.2023

Систему противодействия БПЛА разработали в РТУ МИРЭА

Системы противодействия беспилотникам разработали в Российском технологическом университете МИРЭА, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:58

2023-05-31T17:58

2023-05-31T17:58

безопасность

технологии

россия

рту мирэа

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875389532_0:151:1920:1231_1920x0_80_0_0_381496b43b8779260155e71eb22a5c6f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Системы противодействия беспилотникам разработали в Российском технологическом университете МИРЭА, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "РТУ МИРЭА стал одним из первых вузов России, продемонстрировавших уникальные учебно-научные разработки по созданию опытного прототипа мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия дронам. Так, создан комплекс антидронного радиопротиводействия "Вивальди". Система прицельного радиоподавления имеет две модификации: "Вивальди-P" – мобильное радиоружье и "Вивальди-К" – радиокейс с дистанционным пультоуправлением от 20 до 40 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждая из модификаций комплекса укомплектована портативным модулем радиомониторинга, имеющего полосу радиочастотного обзора до 6,2 ГГц. В вузе добавили, что комплекс обеспечивает интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 дБ в трех диапазонах - 1,5/2,4/5,8 ГГц на расстоянии до двух километров, в настоящее время на базе созданного отечественного комплекса "Вивальди" научная группа разработчиков продолжает вести работу по внедрению результатов научных исследований. "В настоящее время особое значение приобретают задачи контроля границ околоземного пространства при помощи специализированных средств радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы, препятствующих несанкционированным полётам беспилотников, а также эффективных мер по обеспечению противодронной обороны", - сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230509/donbass-1869709143.html

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, рту мирэа, бпла