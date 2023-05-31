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В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/atacms-1875324374.html
В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS
В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 31.05.2023
В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена "в конечном итоге предоставит" Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил бывший главнокомандующий армии США... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:37
2023-05-31T14:37
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
джо байден
бен ходжес
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена "в конечном итоге предоставит" Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Newsweek. В понедельник американский президент Джо Байден сказал, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву ATACMS, заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений. "Он (Ходжес - ред.) заявил, что считает, что администрация Байдена "в конце концов" предоставит Украине ATACMS", - пишет издание. В свою очередь представитель госдепа на просьбу прокомментировать тему ATACMS заявил Newsweek, что Вашингтон "продолжит использовать широкий спектр доступных инструментов для поддержки" украинских войск. "Мы продолжаем тесно консультироваться с Украиной и круглосуточно работаем над продолжением поставок в поддержку... Украины", — передает Newsweek заявление представителя госдепа. Ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на сообщения о поставках Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230530/oruzhie-1875154221.html
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украина, сша, россия, джо байден, бен ходжес, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Джо Байден, Бен Ходжес, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS

Генерал в отставке Ходжес: администрация Байдена в итоге предоставит Украине ракеты ATACMS

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена "в конечном итоге предоставит" Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Newsweek.
В понедельник американский президент Джо Байден сказал, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву ATACMS, заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений.
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"Он (Ходжес - ред.) заявил, что считает, что администрация Байдена "в конце концов" предоставит Украине ATACMS", - пишет издание.
В свою очередь представитель госдепа на просьбу прокомментировать тему ATACMS заявил Newsweek, что Вашингтон "продолжит использовать широкий спектр доступных инструментов для поддержки" украинских войск.
"Мы продолжаем тесно консультироваться с Украиной и круглосуточно работаем над продолжением поставок в поддержку... Украины", — передает Newsweek заявление представителя госдепа.
Ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на сообщения о поставках Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДжо БайденБен ХоджесСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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