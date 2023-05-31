https://ria.ru/20230531/atacms-1875324374.html

В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS

В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 31.05.2023

В США считают, что Вашингтон поставит Киеву ракеты ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена "в конечном итоге предоставит" Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил бывший главнокомандующий армии США... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:37

2023-05-31T14:37

2023-05-31T14:37

специальная военная операция на украине

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бен ходжес

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена "в конечном итоге предоставит" Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявил бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Newsweek. В понедельник американский президент Джо Байден сказал, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву ATACMS, заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений. "Он (Ходжес - ред.) заявил, что считает, что администрация Байдена "в конце концов" предоставит Украине ATACMS", - пишет издание. В свою очередь представитель госдепа на просьбу прокомментировать тему ATACMS заявил Newsweek, что Вашингтон "продолжит использовать широкий спектр доступных инструментов для поддержки" украинских войск. "Мы продолжаем тесно консультироваться с Украиной и круглосуточно работаем над продолжением поставок в поддержку... Украины", — передает Newsweek заявление представителя госдепа. Ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на сообщения о поставках Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230530/oruzhie-1875154221.html

https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html

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