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Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.05.2023
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16:15 31.05.2023 (обновлено: 16:18 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/angliya-1875357472.html
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.05.2023
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:15
2023-05-31T16:18
в мире
великобритания
украина
лондон
джеймс клеверли
нато
twitter
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от Лондона и НАТО."Почему?" - задался вопросом пользователь."А по мирным переговорам ничего нет или вы просто этого не хотите?" - поинтересовался второй."Когда уже Великобритания выйдет из НАТО?" - спросил третий."Ты просто воинственная марионетка", - упрекнул комментатор."Разжигатели войны. Вы должны требовать мирных переговоров", - резюмировали в дискуссии.Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в России, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875324246.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, джеймс клеверли, нато, twitter, атака украинских беспилотников на москву
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Джеймс Клеверли, НАТО, Twitter, Атака украинских беспилотников на Москву
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили пост главы британского МИД Клеверли о поставке оружия Киеву

© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от Лондона и НАТО.
"Почему?" - задался вопросом пользователь.
"А по мирным переговорам ничего нет или вы просто этого не хотите?" - поинтересовался второй.
"Когда уже Великобритания выйдет из НАТО?" - спросил третий.
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Посольство в Лондоне: Британия поощряет Украину совершать теракты в России
Вчера, 14:36
"Ты просто воинственная марионетка", - упрекнул комментатор.
"Разжигатели войны. Вы должны требовать мирных переговоров", - резюмировали в дискуссии.
Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в России, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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30 мая, 18:54
 
В миреВеликобританияУкраинаЛондонДжеймс КлеверлиНАТОTwitterАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
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