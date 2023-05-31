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Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.05.2023
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:15
2023-05-31T16:15
2023-05-31T16:18
в мире
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нато
twitter
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от Лондона и НАТО."Почему?" - задался вопросом пользователь."А по мирным переговорам ничего нет или вы просто этого не хотите?" - поинтересовался второй."Когда уже Великобритания выйдет из НАТО?" - спросил третий."Ты просто воинственная марионетка", - упрекнул комментатор."Разжигатели войны. Вы должны требовать мирных переговоров", - резюмировали в дискуссии.Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в России, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875324246.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, джеймс клеверли, нато, twitter, атака украинских беспилотников на москву
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Джеймс Клеверли, НАТО, Twitter, Атака украинских беспилотников на Москву
Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили пост главы британского МИД Клеверли о поставке оружия Киеву
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от Лондона и НАТО.
"Почему?" - задался вопросом пользователь.
"А по мирным переговорам ничего нет или вы просто этого не хотите?" - поинтересовался второй.
"Когда уже Великобритания выйдет из НАТО?" - спросил третий.
Посольство в Лондоне: Британия поощряет Украину совершать теракты в России
"Ты просто воинственная марионетка", - упрекнул комментатор.
"Разжигатели войны. Вы должны требовать мирных переговоров", - резюмировали в дискуссии.
Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в России, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.
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