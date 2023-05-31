https://ria.ru/20230531/angliya-1875357472.html

Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети

Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 31.05.2023

Высказывание главы МИД Британии об Украине шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:15

2023-05-31T16:15

2023-05-31T16:18

в мире

великобритания

украина

лондон

джеймс клеверли

нато

twitter

атака украинских беспилотников на москву

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815006563_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_bf6a0eb3cf16c6a107a6b7f249f4c7bd.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли за пост, в котором он заверил Украину в продолжении поставок вооружений от Лондона и НАТО."Почему?" - задался вопросом пользователь."А по мирным переговорам ничего нет или вы просто этого не хотите?" - поинтересовался второй."Когда уже Великобритания выйдет из НАТО?" - спросил третий."Ты просто воинственная марионетка", - упрекнул комментатор."Разжигатели войны. Вы должны требовать мирных переговоров", - резюмировали в дискуссии.Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в России, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875324246.html

https://ria.ru/20230530/nato-1875168766.html

великобритания

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, лондон, джеймс клеверли, нато, twitter, атака украинских беспилотников на москву