https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874987667.html
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 30.05.2023
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и заявил, что никто лучше Киева не... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:50
2023-05-30T09:50
2023-05-30T09:50
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и заявил, что никто лучше Киева не сражается со злом."С трудом верится, что кому-то еще не все равно на тебя", - написал Joey Mannarino."Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем", - поддержал Hanjo Girke."Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте", - сыронизировал НСА."С Patriot в руках некомпетентных украинцев Запад за неделю потерял пять миллиардов долларов", - напомнила Gabe."Мир должен увидеть, что террористы проигрывают. Да, мы это видим. Украина проигрывает", резюмировал Jon.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874968677.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Twitter, Вооруженные силы Украины
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Зеленского из-за оскорбления России
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и заявил, что никто лучше Киева не сражается со злом.
"С трудом верится, что кому-то еще не все равно на тебя", - написал Joey Mannarino.
"Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем", - поддержал Hanjo Girke.
"Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте", - сыронизировал НСА.
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"С Patriot в руках некомпетентных украинцев Запад за неделю потерял пять миллиардов долларов", - напомнила Gabe.
"Мир должен увидеть, что террористы проигрывают. Да, мы это видим. Украина проигрывает", резюмировал Jon.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия
стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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