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Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 30.05.2023
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09:50 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874987667.html
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 30.05.2023
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и заявил, что никто лучше Киева не... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:50
2023-05-30T09:50
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и заявил, что никто лучше Киева не сражается со злом."С трудом верится, что кому-то еще не все равно на тебя", - написал Joey Mannarino."Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем", - поддержал Hanjo Girke."Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте", - сыронизировал НСА."С Patriot в руках некомпетентных украинцев Запад за неделю потерял пять миллиардов долларов", - напомнила Gabe."Мир должен увидеть, что террористы проигрывают. Да, мы это видим. Украина проигрывает", резюмировал Jon.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874968677.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Twitter, Вооруженные силы Украины
Слова Зеленского о России привели в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Зеленского из-за оскорбления России

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Россию "государством-террористом" и заявил, что никто лучше Киева не сражается со злом.
"С трудом верится, что кому-то еще не все равно на тебя", - написал Joey Mannarino.
"Мир должен стать свидетелем вашей отставки и перераспределения украинских территорий во имя избегания конфликта в будущем", - поддержал Hanjo Girke.
"Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте", - сыронизировал НСА.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Зеленский заявил об "утверждении сроков движения войск"
08:52
"С Patriot в руках некомпетентных украинцев Запад за неделю потерял пять миллиардов долларов", - напомнила Gabe.
"Мир должен увидеть, что террористы проигрывают. Да, мы это видим. Украина проигрывает", резюмировал Jon.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине
Вчера, 20:45
 
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