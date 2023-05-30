https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874968677.html
Зеленский заявил об "утверждении сроков движения войск"
Зеленский заявил об "утверждении сроков движения войск" - РИА Новости, 30.05.2023
Зеленский заявил об "утверждении сроков движения войск"
Командование утвердило сроки начала активизации Вооруженных сил, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский . РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:52
2023-05-30T08:52
2023-05-30T09:23
специальная военная операция на украине
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киев
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Командование утвердило сроки начала активизации Вооруженных сил, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский . "Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты", — сказал он. Кроме того, добавил он, на заседании ставки поднимались вопросы обеспечения военнослужащих боеприпасами. Сроки широко анонсированного украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывают эту "нервозность", во-первых, с информационной войной (постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении), а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевского режима быстрых и победоносных результатов, и ему приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский заявил об "утверждении сроков движения войск"
Президент Украины Зеленский заявил об утверждении сроков движения войск