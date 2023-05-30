https://ria.ru/20230530/zapret-1874964466.html

В Госдуме запросили мнение Минпросвещения о запрете телефонов на уроках

В Госдуме запросили мнение Минпросвещения о запрете телефонов на уроках - РИА Новости, 30.05.2023

В Госдуме запросили мнение Минпросвещения о запрете телефонов на уроках

В Госдуме запросили мнение министерства просвещения насчет инициативы запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:15

2023-05-30T08:15

2023-05-30T08:15

общество

сергей кравцов

госдума рф

образование - общество

россия

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Госдуме запросили мнение министерства просвещения насчет инициативы запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне, такой запрос министру просвещения Сергею Кравцову направила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Эксперты из числа педагогического и родительского сообщества все чаще заявляют о необходимости запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне… прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, сообщить о возможной сформированной позиции Министерства по указанной проблематике", - сказано в обращении. Как отметила депутат, в случае поддержки данной инициативы она готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне. В обращении парламентарий подчеркивает, что в регионах, в том числе в Челябинской, Волгоградской, Воронежской, Курской и других областях, данная инициатива находила поддержку на встречах депутата с педагогами, школьниками и их родителями. В рамках прошедшего в марте круглого стола с участием педагогического и родительского сообщества большинство его участников также высказались за данный запрет. При этом парламентарий отмечает, что против данных ограничений выступает ряд самих учителей, которые "призывают учить школьников самостоятельно находить нужную информацию в интернете".

https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html

https://ria.ru/20220831/telefony-1813566839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей кравцов, госдума рф, образование - общество, россия