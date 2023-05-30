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Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/zaes-1875024930.html
Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.05.2023
Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается заблокированной, продвижения в этом вопросе пока нет, заявил РИА Новости глава общественного запорожского... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:47
2023-05-30T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается заблокированной, продвижения в этом вопросе пока нет, заявил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что киевские власти сорвали очередную ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, которая должна была состояться в двадцатых числах мая. "Ротация так до сих пор и не состоялась. Продвижения и четкого понимания в этом вопросе нет. Ротация заблокирована усилиями киевского режима на уровне департамента безопасности ООН, который в феврале также тормозил этот процесс", - сказал Рогов. По его словам, в этом департаменте "много агентов влияния США и Британии". "Они делают все, чтобы этих ротаций не было, как и вообще присутствия миссии МАГАТЭ, чтобы затем украинские боевики могли безнаказанно обстреливать атомную станцию и во всем обвинять Россию", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область, Украина
Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Глава движения "Мы вместе с Россией" Рогов: ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС заблокирована

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается заблокированной, продвижения в этом вопросе пока нет, заявил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что киевские власти сорвали очередную ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, которая должна была состояться в двадцатых числах мая.
«
"Ротация так до сих пор и не состоялась. Продвижения и четкого понимания в этом вопросе нет. Ротация заблокирована усилиями киевского режима на уровне департамента безопасности ООН, который в феврале также тормозил этот процесс", - сказал Рогов.
По его словам, в этом департаменте "много агентов влияния США и Британии".
«
"Они делают все, чтобы этих ротаций не было, как и вообще присутствия миссии МАГАТЭ, чтобы затем украинские боевики могли безнаказанно обстреливать атомную станцию и во всем обвинять Россию", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря 2022, 09:09
Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭСПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСМАГАТЭЗапорожская областьУкраина
 
 
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