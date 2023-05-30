https://ria.ru/20230530/zaes-1875024930.html

Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.05.2023

Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается заблокированной, продвижения в этом вопросе пока нет, заявил РИА Новости глава общественного запорожского... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:47

2023-05-30T11:47

2023-05-30T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

магатэ

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается заблокированной, продвижения в этом вопросе пока нет, заявил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что киевские власти сорвали очередную ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, которая должна была состояться в двадцатых числах мая. "Ротация так до сих пор и не состоялась. Продвижения и четкого понимания в этом вопросе нет. Ротация заблокирована усилиями киевского режима на уровне департамента безопасности ООН, который в феврале также тормозил этот процесс", - сказал Рогов. По его словам, в этом департаменте "много агентов влияния США и Британии". "Они делают все, чтобы этих ротаций не было, как и вообще присутствия миссии МАГАТЭ, чтобы затем украинские боевики могли безнаказанно обстреливать атомную станцию и во всем обвинять Россию", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

россия

энергодар

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, запорожская область, украина