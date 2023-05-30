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В Китае пройдет персональная выставка Зураба Церетели - РИА Новости, 30.05.2023
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Культура
 
18:08 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/vystavka-1875143609.html
В Китае пройдет персональная выставка Зураба Церетели
В Китае пройдет персональная выставка Зураба Церетели - РИА Новости, 30.05.2023
В Китае пройдет персональная выставка Зураба Церетели
В Национальном художественном музее Китая пройдет персональная выставка Зураба Церетели, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:08
2023-05-30T18:08
культура
новости культуры
зураб церетели
китай
выставки
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Национальном художественном музее Китая пройдет персональная выставка Зураба Церетели, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Открыть экспозицию планируют 4 сентября 2023 года. "Выставка станет первым проектом иностранного художника после пандемии", — уточнила министр.Всего будет представлено 55 работ. В том числе живопись, скульптуру, эмаль и графика. После завершения временной экспозиции десять произведений музею передадут в дар. "Это будет уже не первым подарком коллегам из Китая от президента РАХ", — отметила Ольга Любимова.По ее словам, в 2015-м и в 2023-м Церетели передал институции скульптуры. Ранее сообщалось, что Мариупольский драматический театр приедет с гастролями в Камчатским край.
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новости культуры, зураб церетели, китай, выставки
Культура, Новости культуры, Зураб Церетели, Китай, Выставки
В Китае пройдет персональная выставка Зураба Церетели

В Национальном художественном музее Китая пройдет персональная выставка Зураба Церетели

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Национальном художественном музее Китая пройдет персональная выставка Зураба Церетели, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
Открыть экспозицию планируют 4 сентября 2023 года.
«
"Выставка станет первым проектом иностранного художника после пандемии", — уточнила министр.
Всего будет представлено 55 работ. В том числе живопись, скульптуру, эмаль и графика. После завершения временной экспозиции десять произведений музею передадут в дар.
«
"Это будет уже не первым подарком коллегам из Китая от президента РАХ", — отметила Ольга Любимова.
По ее словам, в 2015-м и в 2023-м Церетели передал институции скульптуры.
Ранее сообщалось, что Мариупольский драматический театр приедет с гастролями в Камчатским край.
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