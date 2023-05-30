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Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке - РИА Новости, 30.05.2023
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Культура
 
17:24 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/teatr-1875021037.html
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке - РИА Новости, 30.05.2023
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке
Мариупольский драматический театр выступит в Камчатском крае, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:24
2023-05-30T17:24
культура
новости культуры
театр
мариуполь
камчатский край
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мариупольский драматический театр выступит в Камчатском крае, сообщается на сайте правительства региона. Осенью артисты учреждения покажу на полуострове спектакль "Человек, который платит". Соглашение о сотрудничестве и организации гастролей подписали в ходе Международного театрального фестиваля "Поговорим о любви…". &quot;Это совершенно особые люди, имеющие совсем другие ценности, во время тех страшных событий они находились внутри города&quot;, — рассказал Алексей Высторопец, председатель Камчатского регионального отделения Союза театральных деятелей России.Спектакль "Человек, который платит" поставили по пьесе французского драматурга Ива Жамиака. Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".
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новости культуры, театр, мариуполь, камчатский край
Культура, Новости культуры, Театр, Мариуполь, Камчатский край
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке

Мариупольский драмтеатр отправится на гастроли в Камчатский край

© Фото : Камчатский крайАртисты из Мариупольского драмтеатра выставят на Камчатке
Артисты из Мариупольского драмтеатра выставят на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Камчатский край
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мариупольский драматический театр выступит в Камчатском крае, сообщается на сайте правительства региона.
Осенью артисты учреждения покажу на полуострове спектакль "Человек, который платит". Соглашение о сотрудничестве и организации гастролей подписали в ходе Международного театрального фестиваля "Поговорим о любви…".
«

"Это совершенно особые люди, имеющие совсем другие ценности, во время тех страшных событий они находились внутри города", — рассказал Алексей Высторопец, председатель Камчатского регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Спектакль "Человек, который платит" поставили по пьесе французского драматурга Ива Жамиака.
Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".
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