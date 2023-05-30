https://ria.ru/20230530/teatr-1875021037.html
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке - РИА Новости, 30.05.2023
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке
Мариупольский драматический театр выступит в Камчатском крае, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:24
2023-05-30T17:24
2023-05-30T17:24
культура
новости культуры
театр
мариуполь
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875029322_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_5410e02ffc874c3777e26778defcf4fd.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мариупольский драматический театр выступит в Камчатском крае, сообщается на сайте правительства региона. Осенью артисты учреждения покажу на полуострове спектакль "Человек, который платит". Соглашение о сотрудничестве и организации гастролей подписали в ходе Международного театрального фестиваля "Поговорим о любви…". "Это совершенно особые люди, имеющие совсем другие ценности, во время тех страшных событий они находились внутри города", — рассказал Алексей Высторопец, председатель Камчатского регионального отделения Союза театральных деятелей России.Спектакль "Человек, который платит" поставили по пьесе французского драматурга Ива Жамиака. Ранее сообщалось о том, что Константин Богомолов открыл в Театре на Бронной новое арт-пространство "Худсовет".
https://ria.ru/20230529/kontsert-1874886433.html
мариуполь
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875029322_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d6fee0bc1b6ca0aed7881dcb5ae147ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, мариуполь, камчатский край
Культура, Новости культуры, Театр, Мариуполь, Камчатский край
Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке
Мариупольский драмтеатр отправится на гастроли в Камчатский край