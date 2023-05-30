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Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске - РИА Новости, 30.05.2023
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Туризм
 
15:24 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/vtsiom-1875090151.html
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске - РИА Новости, 30.05.2023
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске
Каждый третий россиянин возьмет отпуск летом, половина (51 процент) собирается отдыхать дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:24
2023-05-30T15:24
туризм
новости - туризм
ленинградская область
санкт-петербург
ставропольский край
вциом
отдых в россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждый третий россиянин возьмет отпуск летом, половина (51 процент) собирается отдыхать дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Далее: 29 процентов проведут каникулы на даче, 15 процентов – в другом городе или селе, каждый десятый поедет на Черноморское побережье Кавказа. Пять процентов выберут Крым. За границу собираются четыре процента. Для тех, кто сказал, что поедет в другой город или село, популярными вариантами оказались Ленинградская область и Санкт-Петербург (13 процентов), Ставропольский край (10 процентов), Татарстан (9 процентов), Москва (шесть процентов). Половина опрошенных собираются отдыхать с семьей, 18 процентов – в одиночку, 17 процентов – с семьей, но без детей, 15 процентов – с друзьями, девять процентов – с родителями. Больше половины (53 процента) для отдыха этим летом собираются выехать на природу, покупаться и позагорать. Также популярные сценарии для отдыха – ничего не делать (30 процентов), посетить интересные места и достопримечательности (18 процентов), посетить места культурного отдыха (17 процентов), поездить по разным городам (11 процентов).
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новости - туризм, ленинградская область, санкт-петербург, ставропольский край, вциом, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ставропольский край, ВЦИОМ, отдых в России
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске

ВЦИОМ: в отпуск за границу поедут только четыре процента россиян

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждый третий россиянин возьмет отпуск летом, половина (51 процент) собирается отдыхать дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Далее: 29 процентов проведут каникулы на даче, 15 процентов – в другом городе или селе, каждый десятый поедет на Черноморское побережье Кавказа. Пять процентов выберут Крым. За границу собираются четыре процента.
Для тех, кто сказал, что поедет в другой город или село, популярными вариантами оказались Ленинградская область и Санкт-Петербург (13 процентов), Ставропольский край (10 процентов), Татарстан (9 процентов), Москва (шесть процентов).
Половина опрошенных собираются отдыхать с семьей, 18 процентов – в одиночку, 17 процентов – с семьей, но без детей, 15 процентов – с друзьями, девять процентов – с родителями.
Больше половины (53 процента) для отдыха этим летом собираются выехать на природу, покупаться и позагорать. Также популярные сценарии для отдыха – ничего не делать (30 процентов), посетить интересные места и достопримечательности (18 процентов), посетить места культурного отдыха (17 процентов), поездить по разным городам (11 процентов).
Ливадийский дворец в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
Вчера, 13:16
 
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