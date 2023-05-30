https://ria.ru/20230530/vtsiom-1875090151.html

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске - РИА Новости, 30.05.2023

Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян планируют путешествовать в отпуске

Каждый третий россиянин возьмет отпуск летом, половина (51 процент) собирается отдыхать дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:24

2023-05-30T15:24

2023-05-30T15:24

туризм

новости - туризм

ленинградская область

санкт-петербург

ставропольский край

вциом

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d2c5dff6dee88ff0fa93bea7d8d1efa.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждый третий россиянин возьмет отпуск летом, половина (51 процент) собирается отдыхать дома, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Далее: 29 процентов проведут каникулы на даче, 15 процентов – в другом городе или селе, каждый десятый поедет на Черноморское побережье Кавказа. Пять процентов выберут Крым. За границу собираются четыре процента. Для тех, кто сказал, что поедет в другой город или село, популярными вариантами оказались Ленинградская область и Санкт-Петербург (13 процентов), Ставропольский край (10 процентов), Татарстан (9 процентов), Москва (шесть процентов). Половина опрошенных собираются отдыхать с семьей, 18 процентов – в одиночку, 17 процентов – с семьей, но без детей, 15 процентов – с друзьями, девять процентов – с родителями. Больше половины (53 процента) для отдыха этим летом собираются выехать на природу, покупаться и позагорать. Также популярные сценарии для отдыха – ничего не делать (30 процентов), посетить интересные места и достопримечательности (18 процентов), посетить места культурного отдыха (17 процентов), поездить по разным городам (11 процентов).

https://ria.ru/20230530/otdykh-1875041327.html

ленинградская область

санкт-петербург

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, ленинградская область, санкт-петербург, ставропольский край, вциом, отдых в россии