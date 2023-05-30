https://ria.ru/20230530/vsu-1875109378.html

МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился

МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.05.2023

МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился

Немецких пользователей Twitter возмутила публикация заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, в которой он упрекнул Германию в том, что ее... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:58

2023-05-30T15:58

2023-05-30T18:35

в мире

украина

германия

андрей мельник

вооруженные силы украины

twitter

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутила публикация заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, в которой он упрекнул Германию в том, что ее вклад в военную помощь ВСУ не так велик, как у Дании."Это что, конкурс такой? Какие у вас сложные мыслительные процессы", — заметил один из комментаторов."Я считаю, что мы достаточно платим самой коррумпированной системе в Европе. Ни цента больше для этой банды паразитов", — добавил другой."Счета коррумпированной украинской элиты в налоговых гаванях еще недостаточно полны?" — с иронией написал еще один пользователь."Если бы это зависело от меня, вы бы вообще ничего не получили", — заявил читатель."Вы попрошайничаете до безобразия", — возмутились участники дискуссии."То, что вы делаете сейчас, контрпродуктивно", — заключили они.В своем твите Мельник пожаловался, что Берлин выделяет недостаточно средств для украинской армии, и призвал его брать пример с северного соседа. Как аргумент он привел данные о том, что помощь Дании составляет больше в процентном отношении к ВВП.

https://ria.ru/20230530/nato-1875070301.html

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html

https://ria.ru/20230528/vsu-1874664955.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, андрей мельник, вооруженные силы украины, twitter