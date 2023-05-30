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МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.05.2023
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15:58 30.05.2023 (обновлено: 18:35 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/vsu-1875109378.html
МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился
МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.05.2023
МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился
Немецких пользователей Twitter возмутила публикация заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, в которой он упрекнул Германию в том, что ее... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:58
2023-05-30T18:35
в мире
украина
германия
андрей мельник
вооруженные силы украины
twitter
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутила публикация заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, в которой он упрекнул Германию в том, что ее вклад в военную помощь ВСУ не так велик, как у Дании."Это что, конкурс такой? Какие у вас сложные мыслительные процессы", — заметил один из комментаторов."Я считаю, что мы достаточно платим самой коррумпированной системе в Европе. Ни цента больше для этой банды паразитов", — добавил другой."Счета коррумпированной украинской элиты в налоговых гаванях еще недостаточно полны?" — с иронией написал еще один пользователь."Если бы это зависело от меня, вы бы вообще ничего не получили", — заявил читатель."Вы попрошайничаете до безобразия", — возмутились участники дискуссии."То, что вы делаете сейчас, контрпродуктивно", — заключили они.В своем твите Мельник пожаловался, что Берлин выделяет недостаточно средств для украинской армии, и призвал его брать пример с северного соседа. Как аргумент он привел данные о том, что помощь Дании составляет больше в процентном отношении к ВВП.
https://ria.ru/20230530/nato-1875070301.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Украина, Германия, Андрей Мельник, Вооруженные силы Украины, Twitter
МИД Украины решил устроить "конкурс" по поставкам ВСУ и опозорился

Немецких пользователей Twitter возмутило новое требование Мельника к Шольцу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутила публикация заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, в которой он упрекнул Германию в том, что ее вклад в военную помощь ВСУ не так велик, как у Дании.
"Это что, конкурс такой? Какие у вас сложные мыслительные процессы", — заметил один из комментаторов.
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"Я считаю, что мы достаточно платим самой коррумпированной системе в Европе. Ни цента больше для этой банды паразитов", — добавил другой.
"Счета коррумпированной украинской элиты в налоговых гаванях еще недостаточно полны?" — с иронией написал еще один пользователь.
"Если бы это зависело от меня, вы бы вообще ничего не получили", — заявил читатель.
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"Вы попрошайничаете до безобразия", — возмутились участники дискуссии.
"То, что вы делаете сейчас, контрпродуктивно", — заключили они.
В своем твите Мельник пожаловался, что Берлин выделяет недостаточно средств для украинской армии, и призвал его брать пример с северного соседа. Как аргумент он привел данные о том, что помощь Дании составляет больше в процентном отношении к ВВП.
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