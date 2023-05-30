https://ria.ru/20230530/vks-1875057973.html
Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека
Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека - РИА Новости, 30.05.2023
Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека
В ВКС России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:35
2023-05-30T13:35
2023-05-30T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ВКС России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. "В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сказал Шойгу. По его словам, в связи с этим применяются новые подходы к подготовке авиационного персонала, в учебный процесс внедряется полученный боевой опыт, совершенствуются критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов. "Проводимые мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора. Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях", - добавил Шойгу. Он сообщил, что в ближайшее время планируется подключить к системе федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875054978.html
https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России
Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека
Шойгу: в ВКС России удалось практически полностью исключить аварийность по вине человека
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ВКС России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
«
"В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сказал Шойгу.
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По его словам, в связи с этим применяются новые подходы к подготовке авиационного персонала, в учебный процесс внедряется полученный боевой опыт, совершенствуются критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов.
«
"Проводимые мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора. Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях", - добавил Шойгу.
Он сообщил, что в ближайшее время планируется подключить к системе федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда.
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