https://ria.ru/20230530/vks-1875057973.html

Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека

Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека - РИА Новости, 30.05.2023

Шойгу: в ВКС практически полностью исключили аварийность по вине человека

В ВКС России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:35

2023-05-30T13:35

2023-05-30T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ВКС России в 2023 году удалось практически полностью исключить аварийность по причине человеческого фактора, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. "В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы", - сказал Шойгу. По его словам, в связи с этим применяются новые подходы к подготовке авиационного персонала, в учебный процесс внедряется полученный боевой опыт, совершенствуются критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов. "Проводимые мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора. Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях", - добавил Шойгу. Он сообщил, что в ближайшее время планируется подключить к системе федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда.

https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875054978.html

https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии