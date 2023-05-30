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Лавров прибыл с визитом в столицу Мозамбика

Лавров прибыл с визитом в столицу Мозамбика - РИА Новости, 30.05.2023

Лавров прибыл с визитом в столицу Мозамбика

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл во вторник с визитом в столицу Мозамбика город Мапуту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T22:45

2023-05-30T22:45

2023-05-30T23:12

мозамбик

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юар

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МАПУТУ, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл во вторник с визитом в столицу Мозамбика город Мапуту, передает корреспондент РИА Новости.В республике у министра запланирован ряд встреч с руководством страны.Мозамбик стал третьей страной в рамках африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. После этого он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.Мозамбик находится на юго-востоке Африки, граничит с Танзанией, Малави, Замбией, Зимбабве, Свазилендом и ЮАР. Лавров уже дважды посещал республику до этого - в феврале 2013 года и марте 2018 года. Последние официальные переговоры глав МИД РФ и Мозамбика были ровно пять лет назад, в мае 2018 года в Москве. Это уже четвертый по счету визит главы российского дипведомства на африканский континент за последний год. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.Одной из главных тем переговоров станут торгово-экономические отношения двух стран. В структуре экспорта России в Мозамбик основную часть занимают злаки, удобрения, минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки. Стороны делают большой упор на развитие энергетических проектов. Консорциум "Роснефть" и ExxonMobil в 2015 году получил лицензии на разработку трех газовых блоков на глубоководных участках на шельфе Мозамбика. В октябре 2018 года компании подписали с властями Мозамбика концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов.В ходе визита Лаврова в Мапуту может быть поднята тема сотрудничества двух стран в области туризма. Как говорил посол страны в РФ Жузе Матеуш Муариа Катупха, власти этой африканской страны хотели бы видеть больше российских туристов, которые могли бы приезжать на охоту, дайвинг и сафари. Ранее совет министров Мозамбика отменил визы для туристических и деловых поездок российских граждан, теперь они могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60.Также в ходе визита министра скорее всего будет обсуждаться участие Мозамбика в саммите "Россия-Африка" в июле этого года - президент страны Филипе Ньюси планирует лично посетить это мероприятие.

https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html

мозамбик

юар

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мозамбик, в мире, юар, кения, сергей лавров, брикс