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Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023
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18:20 30.05.2023 (обновлено: 18:37 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/videoigry-1875157429.html
Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС
Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023
Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС
Российские разработчики видеоигр попросили президента России Владимира Путина поспособствовать выходу их продуктов на рынок Китая, глава государства пообещал... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:20
2023-05-30T18:37
брикс
владимир путин
китай
россия
бразилия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские разработчики видеоигр попросили президента России Владимира Путина поспособствовать выходу их продуктов на рынок Китая, глава государства пообещал обсудить тему с партнерами по БРИКС.На выставке, посвященной креативной экономике, Путину рассказали, что для китайских игр российский рынок открыт, а вот россияне испытывают неудобства, поскольку разработчикам игр нужны лицензии правительства КНР, но они их не выдают, хотя всего 10-15 лицензий в год стало бы "глотком свежего воздуха". И заодно узнали, увлекается ли президент России видеоиграми. "Вы, наверное, в выходные не играете", - сказал представитель компании, разъясняя, что люди тратят на игры и время, и деньги. "Я в будние дни играю", - пошутил Путин."Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС. Хорошо", - заверил президент.БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.
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брикс, владимир путин, китай, россия, бразилия
БРИКС, Владимир Путин, Китай, Россия, Бразилия
Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС

Путин пообещал обсудить с партнерами из БРИКС выход российских видеоигр на их рынки

© Depositphotos.com / GorodenkoffДевушка за игрой на компьютере
Девушка за игрой на компьютере - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Depositphotos.com / Gorodenkoff
Девушка за игрой на компьютере. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские разработчики видеоигр попросили президента России Владимира Путина поспособствовать выходу их продуктов на рынок Китая, глава государства пообещал обсудить тему с партнерами по БРИКС.
На выставке, посвященной креативной экономике, Путину рассказали, что для китайских игр российский рынок открыт, а вот россияне испытывают неудобства, поскольку разработчикам игр нужны лицензии правительства КНР, но они их не выдают, хотя всего 10-15 лицензий в год стало бы "глотком свежего воздуха". И заодно узнали, увлекается ли президент России видеоиграми. "Вы, наверное, в выходные не играете", - сказал представитель компании, разъясняя, что люди тратят на игры и время, и деньги. "Я в будние дни играю", - пошутил Путин.
"Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС. Хорошо", - заверил президент.
БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.
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БРИКСВладимир ПутинКитайРоссияБразилия
 
 
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