https://ria.ru/20230530/videoigry-1875157429.html

Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС

Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС - РИА Новости, 30.05.2023

Путин пообещал обсудить выход российских видеоигр на рынки стран БРИКС

Российские разработчики видеоигр попросили президента России Владимира Путина поспособствовать выходу их продуктов на рынок Китая, глава государства пообещал... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:20

2023-05-30T18:20

2023-05-30T18:37

брикс

владимир путин

китай

россия

бразилия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские разработчики видеоигр попросили президента России Владимира Путина поспособствовать выходу их продуктов на рынок Китая, глава государства пообещал обсудить тему с партнерами по БРИКС.На выставке, посвященной креативной экономике, Путину рассказали, что для китайских игр российский рынок открыт, а вот россияне испытывают неудобства, поскольку разработчикам игр нужны лицензии правительства КНР, но они их не выдают, хотя всего 10-15 лицензий в год стало бы "глотком свежего воздуха". И заодно узнали, увлекается ли президент России видеоиграми. "Вы, наверное, в выходные не играете", - сказал представитель компании, разъясняя, что люди тратят на игры и время, и деньги. "Я в будние дни играю", - пошутил Путин."Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС. Хорошо", - заверил президент.БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.

https://ria.ru/20230301/redan-1855002148.html

китай

россия

бразилия

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брикс, владимир путин, китай, россия, бразилия