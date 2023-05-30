https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html

Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения

Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения - РИА Новости, 30.05.2023

Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения

Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:15

2023-05-30T11:15

2023-05-30T17:49

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ЛУГАНСК 30 мая — РИА Новости. Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал журналистам их сослуживец Руслан Костенко, попавший в плен в районе Червонопоповки на Кременском направлении.На днях бойцы третьей роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором пожаловались, что им даже не на чем вывозить раненых."Против техники ничего не было особо. Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали "мотолыгу" и, наверное, пулемет", — пояснил пленный.Когда российские бойцы начали штурм позиций, украинским военнослужащим нечем было ответить на их приближение. По словам десантника, на этом участке фронта российская армия в пять раз интенсивнее обстреливает украинские позиции. "Пять к одному на моем участке. Плохая ситуация", — сказал Костенко.Украинские военнослужащие часто публикуют видео, в котором рассказывают о своем бедственном положении, нехватке боеприпасов и наплевательском отношении к ним командования.

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины