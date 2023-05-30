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Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 30.05.2023 (обновлено: 17:49 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения - РИА Новости, 30.05.2023
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения
Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:15
2023-05-30T17:49
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК 30 мая — РИА Новости. Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал журналистам их сослуживец Руслан Костенко, попавший в плен в районе Червонопоповки на Кременском направлении.На днях бойцы третьей роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором пожаловались, что им даже не на чем вывозить раненых.&quot;Против техники ничего не было особо. Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали &quot;мотолыгу&quot; и, наверное, пулемет&quot;, — пояснил пленный.Когда российские бойцы начали штурм позиций, украинским военнослужащим нечем было ответить на их приближение. По словам десантника, на этом участке фронта российская армия в пять раз интенсивнее обстреливает украинские позиции. "Пять к одному на моем участке. Плохая ситуация", — сказал Костенко.Украинские военнослужащие часто публикуют видео, в котором рассказывают о своем бедственном положении, нехватке боеприпасов и наплевательском отношении к ним командования.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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в мире, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения

Пленный боец ВСУ: просившие вооружение десантники получили от Киева машину МТ-ЛБ и пулемет

© AP Photo / LibkosУкраинский военный на линии фронта возле Кременной
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военный на линии фронта возле Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК 30 мая — РИА Новости. Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал журналистам их сослуживец Руслан Костенко, попавший в плен в районе Червонопоповки на Кременском направлении.
На днях бойцы третьей роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором пожаловались, что им даже не на чем вывозить раненых.
«

"Против техники ничего не было особо. Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали "мотолыгу" и, наверное, пулемет", — пояснил пленный.

Когда российские бойцы начали штурм позиций, украинским военнослужащим нечем было ответить на их приближение. По словам десантника, на этом участке фронта российская армия в пять раз интенсивнее обстреливает украинские позиции.
"Пять к одному на моем участке. Плохая ситуация", — сказал Костенко.
Украинские военнослужащие часто публикуют видео, в котором рассказывают о своем бедственном положении, нехватке боеприпасов и наплевательском отношении к ним командования.
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