https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения - РИА Новости, 30.05.2023
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения
Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:15
2023-05-30T11:15
2023-05-30T17:49
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ЛУГАНСК 30 мая — РИА Новости. Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал журналистам их сослуживец Руслан Костенко, попавший в плен в районе Червонопоповки на Кременском направлении.На днях бойцы третьей роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором пожаловались, что им даже не на чем вывозить раненых."Против техники ничего не было особо. Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали "мотолыгу" и, наверное, пулемет", — пояснил пленный.Когда российские бойцы начали штурм позиций, украинским военнослужащим нечем было ответить на их приближение. По словам десантника, на этом участке фронта российская армия в пять раз интенсивнее обстреливает украинские позиции. "Пять к одному на моем участке. Плохая ситуация", — сказал Костенко.Украинские военнослужащие часто публикуют видео, в котором рассказывают о своем бедственном положении, нехватке боеприпасов и наплевательском отношении к ним командования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения
Пленный боец ВСУ: просившие вооружение десантники получили от Киева машину МТ-ЛБ и пулемет
ЛУГАНСК 30 мая — РИА Новости. Украинские десантники, просившие у командования технику и оружие, получили только боевую машину МТ-ЛБ для эвакуации раненых и один пулемет, рассказал журналистам их сослуживец Руслан Костенко, попавший в плен в районе Червонопоповки на Кременском направлении.
На днях бойцы третьей роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором пожаловались, что им даже не на чем вывозить раненых.
«
"Против техники ничего не было особо. Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали "мотолыгу" и, наверное, пулемет", — пояснил пленный.
Когда российские бойцы начали штурм позиций, украинским военнослужащим нечем было ответить на их приближение. По словам десантника, на этом участке фронта российская армия в пять раз интенсивнее обстреливает украинские позиции.
"Пять к одному на моем участке. Плохая ситуация", — сказал Костенко.
Украинские военнослужащие часто публикуют видео, в котором рассказывают о своем бедственном положении, нехватке боеприпасов и наплевательском отношении к ним командования.
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