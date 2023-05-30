https://ria.ru/20230530/ugrozy-1875207449.html

КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам

КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам - РИА Новости, 30.05.2023

КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам

Китай призывает стороны конфликта на Украине избегать любых действий, которые могут угрожать ядерным объектам, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T23:43

2023-05-30T23:43

2023-05-30T23:43

в мире

китай

энергодар

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сергей шойгу

гэн шуан

запорожская аэс

магатэ

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ООН, 30 мая – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта на Украине избегать любых действий, которые могут угрожать ядерным объектам, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. "Мы призываем соответствующие стороны придерживаться духа гуманности, науки, здравого смысла и сотрудничества, строго придерживаться Конвенции о ядерной безопасности и других соответствующих международных актов, избегать любых действий, которые ставят под угрозу ядерные объекты и прилагать все усилия для избежания любых инцидентов", - сказал Гэн Шуан. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

китай

энергодар

россия

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в мире, китай, энергодар, россия, сергей шойгу, гэн шуан, запорожская аэс, магатэ, оон