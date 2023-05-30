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КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам
КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам - РИА Новости, 30.05.2023
КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам
Китай призывает стороны конфликта на Украине избегать любых действий, которые могут угрожать ядерным объектам, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:43
2023-05-30T23:43
2023-05-30T23:43
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энергодар
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта на Украине избегать любых действий, которые могут угрожать ядерным объектам, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. "Мы призываем соответствующие стороны придерживаться духа гуманности, науки, здравого смысла и сотрудничества, строго придерживаться Конвенции о ядерной безопасности и других соответствующих международных актов, избегать любых действий, которые ставят под угрозу ядерные объекты и прилагать все усилия для избежания любых инцидентов", - сказал Гэн Шуан. Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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В мире, Китай, Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Гэн Шуан, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать угроз ядерным объектам
КНР призвала стороны конфликта на Украине избегать действий, угрожающих ядерным объектам