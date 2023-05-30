https://ria.ru/20230530/udary-1875083070.html

Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами

Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами - РИА Новости, 30.05.2023

Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами

Ракетные войска Белоруссии проводят занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса "Искандер-М", планируется отработать подготовку и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:58

2023-05-30T14:58

2023-05-30T14:59

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

владимир путин

виктор хренин

с-400 «триумф»

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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Ракетные войска Белоруссии проводят занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса "Искандер-М", планируется отработать подготовку и нанесение ударов как в обычном, так и специальном снаряжении, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. "В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. "В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении", - добавили в пресс-службе.Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщало минобороны РФ.Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Также ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ.В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.На прошлой неделе в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Лукашенко 25 мая заявил, что началось перемещение ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия в республике.

https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874061069.html

https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html

белоруссия

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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, виктор хренин, с-400 «триумф»