Рейтинг@Mail.ru
Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 30.05.2023 (обновлено: 14:59 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/udary-1875083070.html
Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами
Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами - РИА Новости, 30.05.2023
Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами
Ракетные войска Белоруссии проводят занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса "Искандер-М", планируется отработать подготовку и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:58
2023-05-30T14:59
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
виктор хренин
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798123795_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_c9371e90e6f7c7f2c0ff60edf17c844b.jpg
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Ракетные войска Белоруссии проводят занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса "Искандер-М", планируется отработать подготовку и нанесение ударов как в обычном, так и специальном снаряжении, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики. "В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. "В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении", - добавили в пресс-службе.Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщало минобороны РФ.Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Также ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ.В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.На прошлой неделе в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Лукашенко 25 мая заявил, что началось перемещение ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия в республике.
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874061069.html
https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798123795_181:0:2499:1738_1920x0_80_0_0_4c6089bf1a2dd00d223bb9779caab64b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, виктор хренин, с-400 «триумф»
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Виктор Хренин, С-400 «Триумф»
Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами

Белорусские военные проводят занятия по управлению ракетными ударами с "Искандер-М"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Ракетные войска Белоруссии проводят занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса "Искандер-М", планируется отработать подготовку и нанесение ударов как в обычном, так и специальном снаряжении, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Лукашенко заявил, что Минск отслеживает действия Польши
25 мая, 12:40
"В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении", - добавили в пресс-службе.
Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщало минобороны РФ.
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля минобороны сообщило, что вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Также ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия вместе с РФ готовит экипажи, чтобы управлять белорусскими самолетами, несущими специальные боеприпасы, которые были переоборудованы соответствующим образом по договоренности с РФ.
В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
На прошлой неделе в Минске главы министерств обороны Белоруссии и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Лукашенко 25 мая заявил, что началось перемещение ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия в республике.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию
26 мая, 12:55
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВиктор ХренинС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала