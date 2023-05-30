https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html

В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО

В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО - РИА Новости, 30.05.2023

В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО

В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:23

2023-05-30T12:23

2023-05-30T15:08

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

сво

спецоперация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Один из таких центров на базе Сертоловской городской больницы посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В состав учреждения входит круглосуточный стационар на 30 коек, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение лечебной физической культуры (ЛФК)."Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению президента России Владимира Путина, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово и Сясьстрое. Рассматриваем возможность открыть на базе других больниц", — сказал Дрозденко.Глава региона отметил, что в Сертолово сделано все очень функционально: палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три локации – на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии."Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное", - подчеркнул губернатор Ленобласти.

https://ria.ru/20230407/proekt-1863802082.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, сво, спецоперация