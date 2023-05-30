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В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО - РИА Новости, 30.05.2023
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Ленинградская область
 
12:23 30.05.2023 (обновлено: 15:08 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО - РИА Новости, 30.05.2023
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:23
2023-05-30T15:08
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
сво
спецоперация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Один из таких центров на базе Сертоловской городской больницы посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В состав учреждения входит круглосуточный стационар на 30 коек, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение лечебной физической культуры (ЛФК)."Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению президента России Владимира Путина, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово и Сясьстрое. Рассматриваем возможность открыть на базе других больниц", — сказал Дрозденко.Глава региона отметил, что в Сертолово сделано все очень функционально: палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три локации – на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии."Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
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александр дрозденко, ленинградская область, сво, спецоперация
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, СВО, Спецоперация

В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО

© Фото : администрация Ленинградской областиВ Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : администрация Ленинградской области
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Один из таких центров на базе Сертоловской городской больницы посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В состав учреждения входит круглосуточный стационар на 30 коек, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение лечебной физической культуры (ЛФК).
"Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению президента России Владимира Путина, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово и Сясьстрое. Рассматриваем возможность открыть на базе других больниц", — сказал Дрозденко.
Глава региона отметил, что в Сертолово сделано все очень функционально: палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три локации – на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии.
"Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСВОСпецоперация
 
 
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