https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО - РИА Новости, 30.05.2023
В Ленобласти открылись реабилитационные центры для участников СВО
В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:23
2023-05-30T12:23
2023-05-30T15:08
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875031805_0:49:738:464_1920x0_80_0_0_f57796690b136a1ab944fcc7cdfc0dad.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Один из таких центров на базе Сертоловской городской больницы посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В состав учреждения входит круглосуточный стационар на 30 коек, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение лечебной физической культуры (ЛФК)."Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению президента России Владимира Путина, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово и Сясьстрое. Рассматриваем возможность открыть на базе других больниц", — сказал Дрозденко.Глава региона отметил, что в Сертолово сделано все очень функционально: палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три локации – на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии."Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
https://ria.ru/20230407/proekt-1863802082.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875031805_35:0:691:492_1920x0_80_0_0_79c70d8ceea7d3cceb363980d26137d9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ленинградская область, сво, спецоперация
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, СВО, Спецоперация
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. В городских больницах Всеволожского и Волховского районов Ленинградской области начали работу два центра реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Один из таких центров на базе Сертоловской городской больницы посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
. В состав учреждения входит круглосуточный стационар на 30 коек, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение лечебной физической культуры (ЛФК).
"Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению президента России Владимира Путина
, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово
и Сясьстрое. Рассматриваем возможность открыть на базе других больниц", — сказал Дрозденко.
Глава региона отметил, что в Сертолово сделано все очень функционально: палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три локации – на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии.
"Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
Ленобласть представила проект медподдержки участников СВО